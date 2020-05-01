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Военное обозрение

В сети появился ролик с одетыми в форму ВС РФ парнями, выкрикивающими «служим Ичкерии»

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Источник изображения: topwar.ru

В сети распространяется видеозапись, которая уже успела вызвать массовое обсуждение. На кадрах, которые публикует канал «Подъём» (а у него на момент подготовки этого материала было всего 46 подписчиков и всего несколько видео), можно увидеть молодых людей в общевойсковой форме. Напротив стоят другие молодые люди, причём на рукаве у одного из них помимо флага России можно увидеть нашивку, похожую, на флаг Чечни.

Один из молодых людей приветствует стоящих в строю:

Здравствуйте, товарищи!

Сам приветствующий – в спортивном костюме, с руками в карманах штанов.

Да и строй, который он приветствует, мягко говоря, странный. Форма, что называется, «номер восемь» - проще говоря, кто в чём. При этом основная масса – без головных уборов, один же «военнослужащий» - в шапке.

На приветствие «строй» отвечает:

Здравствуйте, товарищи чеченцы!

Далее следует вопрос:

Кому служите?

Ответ:

Служим Ичкерии.

Напомним, что Ичкерией в 1990-е годы называли Чеченскую Республики лидеры террористических организаций, запрещённых в РФ.

Далее показывается прохождение группы военнослужащих по плацу с закадровым текстом со всё тем же «Кому служите?» - «Служим Ичкерии».

Автор публикации утверждает, что ролик снят в Калининградской области.

Подлинность ролика вызывает определённые сомнения, сам он носит провокационный характер. Но если кадры и звук к ним подлинные, то, видимо, есть повод для разбирательства со стороны компетентных органов.

Напомним, что в течение какого-то времени молодые люди из Чеченской Республики в Вооружённые силы страны не призывались.

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Страны
Россия
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Минoбороны РФ
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