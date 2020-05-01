США намерены построить в Прибалтике «линию Трампа»

США планируют выделить $ 49 млн на проектные работы в Прибалтике для последующего строительства, а также ремонта или восстановления военных объектов.

Об этом говорится в заявке Инженерного корпуса Сухопутных войск США в Европе, с текстом которой ознакомился портал RT.

Согласно документу, американский корпус намерен заключить по меньшей мере три контракта на предоставление архитектурно-инженерных услуг - как структурам Пентагона и федеральных агентств, находящимся на территории объектов Минобороны США и страны пребывания войск, так и для поддержки оборонных операций в Эстонии, Латвии и Литве.

В заявке указывается, что приобретение данных услуг будет направлено на поддержку текущих и будущих миссий Инженерного корпуса Сухопутных войск США, реализуемых в Латвии, Литве и Эстонии в рамках Европейской инициативы сдерживания.

Эта программа предполагает размещение в странах Европы, граничащих с Россией, нескольких тысяч военнослужащих НАТО с техникой и оборудованием. Как заявляли в альянсе, такие меры принимаются в ответ на «агрессивные действия» России.