Северная верфь начала испытания дизель-генераторов на судне тылового обеспечения "Всеволод Бобров"

ЦАМТО, 30 апреля. Северная верфь (входит в ОСК) начала испытания параллельной работы дизель-генераторов (ДГ) на первом серийном судне тылового обеспечения "Всеволод Бобров" проекта 23120.

В течение апреля судостроители совместно с контрагентом – компанией "Вяртсиля Восток" проверяли автономную работу всех четырех ДГ в различных режимах. Также был испытан стояночный дизель-генератор, который должен обеспечивать электроэнергией судно во время стоянки.

В мае "Всеволоду Боброву" предстоит завершить испытания судовых гидравлических кранов. Краны грузоподъемностью 50 тонн предназначены для погрузки и разгрузки грузов контейнерного типа, в том числе в открытом море. Часть испытаний с подъемом контрольного груза весом свыше 16 тонн успешно проведена.

Также в мае судостроители планируют закрыть удостоверения по работе якорных устройств. В программе намеченных на середину мая испытаний – подъем и опускание якорной цепи.

"Всеволод Бобров" – второе судно проекта 23120, построенное на Северной верфи. Головное судно "Эльбрус" вошло в состав отряда судов обеспечения службы вспомогательного флота объединенного стратегического командования Северного флота в 2018 году и уже совершило 175-дневное кругосветное плавание в составе отряда российских кораблей.

Судно тылового обеспечения предназначено для перевозки грузов, буксировки, проведения гидрографических исследований, оказания помощи кораблям, попавшим в бедствие. Корпус с ледовым классом ARC4 рассчитан на преодоление льда толщиной 0,6 м.

Проект судна модернизирован – на "Боброве" будет усилена палуба, судно оборудуют дополнительными приспособлениями, в том числе грейфером для погрузки сыпучих грузов, средствами крепления автомобильной и гусеничной спецтехники.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".