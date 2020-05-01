Войти
ЦАМТО

Северная верфь начала испытания дизель-генераторов на судне тылового обеспечения "Всеволод Бобров"

160
0
0
Судно "Всеволод Бобров" проекта 23120
Судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" проекта 23120.
Источник изображения: http://www.nordsy.spb.ru/

ЦАМТО, 30 апреля. Северная верфь (входит в ОСК) начала испытания параллельной работы дизель-генераторов (ДГ) на первом серийном судне тылового обеспечения "Всеволод Бобров" проекта 23120.

В течение апреля судостроители совместно с контрагентом – компанией "Вяртсиля Восток" проверяли автономную работу всех четырех ДГ в различных режимах. Также был испытан стояночный дизель-генератор, который должен обеспечивать электроэнергией судно во время стоянки.

В мае "Всеволоду Боброву" предстоит завершить испытания судовых гидравлических кранов. Краны грузоподъемностью 50 тонн предназначены для погрузки и разгрузки грузов контейнерного типа, в том числе в открытом море. Часть испытаний с подъемом контрольного груза весом свыше 16 тонн успешно проведена.

Также в мае судостроители планируют закрыть удостоверения по работе якорных устройств. В программе намеченных на середину мая испытаний – подъем и опускание якорной цепи.

"Всеволод Бобров" – второе судно проекта 23120, построенное на Северной верфи. Головное судно "Эльбрус" вошло в состав отряда судов обеспечения службы вспомогательного флота объединенного стратегического командования Северного флота в 2018 году и уже совершило 175-дневное кругосветное плавание в составе отряда российских кораблей.

Судно тылового обеспечения предназначено для перевозки грузов, буксировки, проведения гидрографических исследований, оказания помощи кораблям, попавшим в бедствие. Корпус с ледовым классом ARC4 рассчитан на преодоление льда толщиной 0,6 м.

Проект судна модернизирован – на "Боброве" будет усилена палуба, судно оборудуют дополнительными приспособлениями, в том числе грейфером для погрузки сыпучих грузов, средствами крепления автомобильной и гусеничной спецтехники.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОСК
Северная верфь
Проекты
23120 Эльбрус
СФ
Похожие новости
12.07.2017
Интервью с генеральным директором ПАО "СЗ "Северная верфь" Игорем Пономаревым
15.01.2015
ВМФ передали первое судно связи нового поколения «Юрий Иванов»
20.12.2013
На «Северной верфи» заложено первое серийное судно обеспечения высокого ледового класса для ВМФ РФ
04.07.2013
Программы по обновлению корабельного состава ВМФ РФ, реализованные в первой половине 2013 года
15.06.2012
"Северная верфь" может построить для Минобороны РФ три судна по цене до 11,7 млрд руб.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.05 03:16
  • 131
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 01.05 01:07
  • 1
Исследование: ракеты SpaceX для NASA и Пентагона на порядок дороже, чем для Илона Маска
  • 01.05 00:31
  • 26
Где забуксовала «Армата»
  • 30.04 23:48
  • 49
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
  • 30.04 23:33
  • 19
Эксперт оценил создаваемые в США "умные" прицелы
  • 30.04 21:43
  • 2070
Как насчёт юмористического раздела?
  • 30.04 18:40
  • 2
Defense World: Украина заинтересована в закупке JF-17 Block III
  • 30.04 18:37
  • 28
Российскую "Армату" догонять будем долго. На Западе признались
  • 30.04 17:50
  • 1
У турецких военных разглядели антисуицидальные винтовки
  • 30.04 16:50
  • 1
Новейшую российскую бронемашину "Атлет" испытали на подрыв
  • 30.04 14:20
  • 58
Взмахи черного крыла
  • 30.04 13:35
  • 2
Заявление об украинском происхождении "Арматы" оказалось фейком
  • 30.04 12:02
  • 2
Авиационный двигатель ПД-14 готов к реализации и эксплуатации
  • 30.04 11:46
  • 2
Коронавирус нашли у сотрудников Центра подготовки космонавтов
  • 30.04 11:22
  • 9
Более 2 500 заразившихся коронавирусом выявлено в армии и военных учебных заведениях РФ