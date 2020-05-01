Включение ДОСААФ в перечень системообразующих организаций российской экономики обусловлено влиянием Covid-19

Участники автопробега "В судьбе России - моя судьба" на Мамаевом Кургане у памятника "Родина-мать зовет!" в Волгограде.

Промедление в решении вопроса могло привести к неисполнению указа президента РФ о весеннем призыве-2020

Москва. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Правительственная комиссия включила ДОСААФ России в перечень системообразующих организаций российской экономики на особых условиях, обусловленных ситуацией, которая возникла в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщил председатель оборонного общества генерал-полковник Александр Колмаков.

"Соответствующее обращение в адрес министра экономического развития РФ Максима Решетникова направил первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов", - сказал Колмаков, которого цитирует пресс-служба ДОСААФ.

По словам Колмакова, в своём письме Герасимов "указал, что сложившаяся эпидемиологическая обстановка и принятые органами государственной власти меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции Covid-19 существенно ограничили оборонное общество в выполнении возложенных на него государственных задач".

"В первую очередь - по подготовке граждан по военно-учетным специальностям и военно-патриотическому воспитанию российской молодежи", - пояснил Колмаков.

Он отметил, что "промедление в решении этого вопроса могло привести к неисполнению указа президента РФ Владимира Путина о весеннем призыве на военную службу", сказано в сообщении.

В соответствии с постановлением правительства РФ от 28.11.2009 г. № 973 ДОСААФ России выполняет ряд государственных задач по военно-патриотическому воспитанию граждан, подготовке молодежи допризывного возраста к военной службе, обучению населения массовым техническим профессиям, развитию авиационных, технических, военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта и другие.