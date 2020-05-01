Войти
Интерфакс-АВН

Включение ДОСААФ в перечень системообразующих организаций российской экономики обусловлено влиянием Covid-19

183
0
0
ДОСААФ
Участники автопробега "В судьбе России - моя судьба" на Мамаевом Кургане у памятника "Родина-мать зовет!" в Волгограде.
Источник изображения: РИА Новости. Кирилл Брага

Промедление в решении вопроса могло привести к неисполнению указа президента РФ о весеннем призыве-2020

Москва. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Правительственная комиссия включила ДОСААФ России в перечень системообразующих организаций российской экономики на особых условиях, обусловленных ситуацией, которая возникла в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщил председатель оборонного общества генерал-полковник Александр Колмаков.

"Соответствующее обращение в адрес министра экономического развития РФ Максима Решетникова направил первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов", - сказал Колмаков, которого цитирует пресс-служба ДОСААФ.

По словам Колмакова, в своём письме Герасимов "указал, что сложившаяся эпидемиологическая обстановка и принятые органами государственной власти меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции Covid-19 существенно ограничили оборонное общество в выполнении возложенных на него государственных задач".

"В первую очередь - по подготовке граждан по военно-учетным специальностям и военно-патриотическому воспитанию российской молодежи", - пояснил Колмаков.

Он отметил, что "промедление в решении этого вопроса могло привести к неисполнению указа президента РФ Владимира Путина о весеннем призыве на военную службу", сказано в сообщении.

В соответствии с постановлением правительства РФ от 28.11.2009 г. № 973 ДОСААФ России выполняет ряд государственных задач по военно-патриотическому воспитанию граждан, подготовке молодежи допризывного возраста к военной службе, обучению населения массовым техническим профессиям, развитию авиационных, технических, военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта и другие.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Путин Владимир
Похожие новости
25.02.2019
Начальник Генштаба РФ отметил профессионализм и самоотверженность выпускников Казанского танкового училища
09.06.2018
Главы генштабов России и США обсудят кризисные регионы
02.04.2018
Испытания "Сармата" могут завершить досрочно, считает эксперт
26.03.2015
Владимир Путин провел рабочую встречу с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС Валерием Герасимовым
25.02.2015
Носители мира — часть II
15.07.2013
Войска не прошли проверку боеготовности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.05 03:16
  • 131
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 01.05 01:07
  • 1
Исследование: ракеты SpaceX для NASA и Пентагона на порядок дороже, чем для Илона Маска
  • 01.05 00:31
  • 26
Где забуксовала «Армата»
  • 30.04 23:48
  • 49
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
  • 30.04 23:33
  • 19
Эксперт оценил создаваемые в США "умные" прицелы
  • 30.04 21:43
  • 2070
Как насчёт юмористического раздела?
  • 30.04 18:40
  • 2
Defense World: Украина заинтересована в закупке JF-17 Block III
  • 30.04 18:37
  • 28
Российскую "Армату" догонять будем долго. На Западе признались
  • 30.04 17:50
  • 1
У турецких военных разглядели антисуицидальные винтовки
  • 30.04 16:50
  • 1
Новейшую российскую бронемашину "Атлет" испытали на подрыв
  • 30.04 14:20
  • 58
Взмахи черного крыла
  • 30.04 13:35
  • 2
Заявление об украинском происхождении "Арматы" оказалось фейком
  • 30.04 12:02
  • 2
Авиационный двигатель ПД-14 готов к реализации и эксплуатации
  • 30.04 11:46
  • 2
Коронавирус нашли у сотрудников Центра подготовки космонавтов
  • 30.04 11:22
  • 9
Более 2 500 заразившихся коронавирусом выявлено в армии и военных учебных заведениях РФ