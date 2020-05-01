Войти
Российская газета

Еще шесть военных медцентров готовы принять больных коронавирусом

159
0
0

Сразу шесть новых многофункциональных медицинских центров на 800 койко-мест, в рекордные сроки построенные специалистами военно-строительного комплекса, открылись в различных регионах страны в четверг.

С учетом ранее введенных в строй лечебниц в Нижнем Новогороде и подмосковном Одинцово, количество армейских объектов для приема больных коронавирусной инфекцией увеличилось до восьми. Еще столько же медцентров введут в эксплуатацию до середины мая.

"Новые корпуса сданы в Подольске, Смоленске, Волгограде, Новосибирске, Уссурийске и Оренбурге, - сообщили в четверг Минобороны. - В данные центры завершена поставка медицинской техники, в том числе рентгеноборудования, компьютерных томографов, аппаратов УЗИ, оборудования для анестезиологии и эндоскопии, а также аппаратов ИВЛ".

В ведомстве уточнили, что готовность к сдаче медцентра в Смоленске на месте лично проверил замминистра обороны Тимур Иванов. Накануне на коллегии ведомства он заявил, что во всех 16 новых лечебницах, строящихся по распоряжению президента РФ, предусмотрена возможность применения телемедицинских технологий для консультаций в режиме реального времени с ведущими специалистами военных госпиталей.

Общее количество персонала в новых медцентрах составит 2200 человек. Все специалисты прошли на базе военно-медицинской академии имени С.М.Кирова специальную подготовку по диагностике и лечению коронавирусной инфекции.

По данным Минобороны, общее количество поставляемой в эти центры медтехники, специального оборудования и различных приборов составит около 500 тысяч единиц.

Сейчас военные продолжают строительство медцентров: в Ростове-на-Дону - на 160 койко-мест, Калининграде - на сто коек, в городе Пушкин Ленинградской области он рассчитан на прием 60 пациентов. Новые лечебные объекты также возводят в Севастополе (на 60 койко-мест), Омске - на сто и Сосновом Бору под Улан-Удэ, который примет 60 больных. На такое же количество пациентов рассчитан новый медцентр в Петропавловске-Камчатском. А объект в населенном пункте Анастасьевка Хабаровского края сможет принять две сотни заболевших коронавирусом. Строительство новых центров круглосуточно координируют и контролируют из Национального центра управления обороной РФ.

В Минобороны обратили внимание на тот факт, что все эти лечебницы являются объектами капитального строительства и снабжены необходимой инфраструктурой. "Благодаря комплексному подходу и использованию современных технологий строительства медицинские центры соответствуют всем требованиям, предъявляемым к инфекционным стационарам, и способны оказать медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией в полном объеме", - заявил Тимур Иванов.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
ИТ
Медицина
Похожие новости
03.02.2015
«Надо пересмотреть базовые идеи ядерной энергетики»
30.01.2015
Все по уму
19.09.2014
Концерн «Вега»: новый уровень мобильности беспилотных комплексов
03.07.2013
ОАО «НПП «Радар ммс» примет участие в VI Международном военно-морском салоне
23.04.2012
Греция: о коррупции в программах вооружений
22.01.2010
Наноспециалисты готовы. Рабочие места есть?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.05 03:16
  • 131
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 01.05 01:07
  • 1
Исследование: ракеты SpaceX для NASA и Пентагона на порядок дороже, чем для Илона Маска
  • 01.05 00:31
  • 26
Где забуксовала «Армата»
  • 30.04 23:48
  • 49
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
  • 30.04 23:33
  • 19
Эксперт оценил создаваемые в США "умные" прицелы
  • 30.04 21:43
  • 2070
Как насчёт юмористического раздела?
  • 30.04 18:40
  • 2
Defense World: Украина заинтересована в закупке JF-17 Block III
  • 30.04 18:37
  • 28
Российскую "Армату" догонять будем долго. На Западе признались
  • 30.04 17:50
  • 1
У турецких военных разглядели антисуицидальные винтовки
  • 30.04 16:50
  • 1
Новейшую российскую бронемашину "Атлет" испытали на подрыв
  • 30.04 14:20
  • 58
Взмахи черного крыла
  • 30.04 13:35
  • 2
Заявление об украинском происхождении "Арматы" оказалось фейком
  • 30.04 12:02
  • 2
Авиационный двигатель ПД-14 готов к реализации и эксплуатации
  • 30.04 11:46
  • 2
Коронавирус нашли у сотрудников Центра подготовки космонавтов
  • 30.04 11:22
  • 9
Более 2 500 заразившихся коронавирусом выявлено в армии и военных учебных заведениях РФ