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МиГ-29 вместо украинской виртуальной реальности увидят российскую

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Источник изображения: Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»

Пилоты российских палубных истребителей МиГ-29КР/КУБР получат защитные шлемы (ЗШ) с российской нашлемной системой целеуказания НСЦИ-КОС, которая придет на смену украинской «Суре», сообщают «Известия», ссылаясь на источники в военно-промышленном комплексе.

Газета пишет, что виртуальная реальность поможет самолетам в бою и при посадке на авианосец, а также пригодится при обучении летчиков на компьютерных тренажерах. Согласно изданию, на стекло ЗШ отображается летная и тактическая информация, в частности, на нашлемный монокуляр выводится информация о высоте, скорости и перегрузке истребителя.

Газета отмечает, что принципиальное решение по ЗШ уже принято в Минобороны России, а в настоящее время соответствующий вопрос проходит проработку. Аналогичные системы должны получить истребители Су-57 и вертолеты Ми-28НМ. Отличием НСЦИ-КОС от Суры называется большее количество данных, выводимых на дисплей для пилота.

В марте на YouTube появился ролик взлета палубного истребителя МиГ-29К с авианосца Vikramaditya Военно-морских сил Индии.

В январе автор американского журнала The National Interest Себастьян Роблин заявил, что МиГ-29 (согласно кодификации НАТО Fulcrum — «Точка опоры») стал первым советским легким истребителем четвертого поколения, многочисленные неудачи которого в разнообразных конфликтах сформировали самолету «ужасную репутацию».

В настоящее время единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов», предназначенный для размещения палубных МиГ-29, находится на ремонте.

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