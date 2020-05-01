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WarSpot

Истребители F-16 пройдут «перепрошивку»

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Источник изображения: warspot.ru

Более 600 истребителей ВВС США пройдут процедуру «перепрошивки». Вчера, 29 апреля, портал janes.com сообщил о том, что самолёты F-16 Fighting Falcon ранних версий подлежат обновлению программного обеспечения.

Новая версия ПО для системы управления истребителя получила название M7.2+. Пресс-служба ВВС США сообщает, что новая «прошивка» добавит в самолёт серий Block 40/42/50/52 ряд новых возможностей. Кроме того, ОС версии M7.2+ является частью программы по продлению срока службы истребителей Block 40-52 F-16C/D до 14 000 лётных часов.

Истребитель F-16 Fighting Falcon

Источник изображения: janes.com

В числе основных улучшений — возможность работы с радаром Northrop Grumman AN/APG-83, а также возможность пуска ракет Lockheed Martin AGM-158B Joint Air-To-Surface Standoff Missile Extended Range (JASSM-ER) и новейшей версией Raytheon AIM-120D Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM).

F-16 — многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения. Он поступил на вооружение ВВС США в 1979 году и по сегодняшний день является одной из передовых боевых машин. В октябре 2015 года Lockheed Martin презентовала обновлённую версию -16 Viper, а вскоре на смену F-16 должны прийти истребители пятого поколения -35, разработкой которых также занимается Lockheed Martin.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
AMRAAM
F-16
JASSM
Компании
Lockheed-Martin
Northrop Grumman
Raytheon
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