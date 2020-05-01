Тайные ядерные испытания: почему США не верят России

Пентагон пересмотрит систему засечки подземных ядерных испытаний
США планируют разработать надежные инструменты для точного определения координат и характеристик небольших по мощности ядерных испытаний. Вашингтону не хватает сведений, чтобы четко понимать, какие страны и когда проводят подобные взрывы, при этом обвиняя различные государства в нарушении договора о запрещении подобных испытаний. Какие цели преследуют США - в материале «Газеты.Ru».
Во время «холодной войны», когда мощность многих подземных ядерных испытаний в тротиловом эквиваленте измерялась от десятков и сотен килотонн до мегатонн, данные собирались буквально сотнями станций сейсмического мониторинга по всему миру, которые затем анализировались и расшифровывались учеными.
Американские ученые считают успешным, если им удается получить данные с более чем дюжины станций мониторинга, пишет Defense News. В связи с этим в экспертном сообществе США считают, что при отсутствии необходимого количества информации Вашингтон не может получить исчерпывающих данных о ядерных испытаниях, которые проводятся в разных частях света.
Именно поэтому в США хотят приступить к разработке более совершенных физических и компьютерных моделей, чтобы отслеживать такие испытания. Эти модели должны прогнозировать все типы данных датчиков, фиксирующих подземные взрывы.
«Когда то или иное государство осуществляет подземные ядерные испытания, мы сталкиваемся с множеством неопределенностей в наших моделях, которые тесно связаны с разного рода физическими процессами, но не могут быть точно определены. В частности, каково было взаимодействие взрыва с окружающим грунтом? Были ли выбросы земли в ходе испытаний? Каковы были геологические особенности местности в месте испытания? Каково было содержание воды в окружающей место испытания породе?» - пишет американское издание.
По мнению ученых, возможность ответить на эти вопросы может существенно изменить понимание возможностей противников Вашингтона, что, в свою очередь, может повлиять на реакцию американского правительства.
Земная поверхность сотрясается каждый день тысячи раз по всему миру, а различие между естественным и ядерным землетрясением имеет решающее значение для национальной безопасности США, полагает Defense News.
Это необходимо в том числе для того, чтобы не игнорировать реальные сигналы и не отвечать на ложные.
«Когда дается оценка, мы сталкиваемся с огромным количеством неизвестных величин, которые наши нынешние модели сводят воедино. Нам необходимо иметь возможность индивидуально оценивать неопределенности, связанные с предполагаемым ядерным испытанием, чтобы мы могли лучше оценить такие его параметры, как, например, мощность в тротиловом эквиваленте», - пишет Defense News.
Для этого необходимо посмотреть, как часто первоначальные оценки мощности подземных ядерных взрывов пересматриваются, чтобы в конечном итоге прийти к правильным выводам.
Более точные оценки требуют лучшей математики и понимания всех вариантов, в том числе места взрыва и пути прохождения сейсмического сигнала через скальные грунты.
Один из способов улучшить подобные оценки - это эксперименты, полагают исследователи. Недавно несколько лабораторий Национальной администрации по ядерной безопасности США (NNSA, National Nuclear Security Administration), включая Лос-Аламосскую национальную лабораторию, приняли участие в серии опытов, в которых анализировались подземные взрывы обычных боеприпасов с целью расширения возможностей обнаружения ядерного взрыва. В эксперименте использовались заглубленные в грунт взрывчатые вещества в пустыне Невада для генерации сейсмических и акустических сигналов, аналогичных тем, которые испускаются подземной ядерной детонацией, что позволяет американским ученым лучше понять, как определенные сигналы движутся по земной поверхности.
Это дало специалистам в США критическое понимание, как усовершенствовать математический аппарат и, соответственно, компьютерные модели.
С этими знаниями появится возможность уверенно оценить координаты и характеристики подземного ядерного взрыва и как результат - информацию, которая необходима лицам, принимающим решения, чтобы определить, как лучше двигаться вперед, отмечает Defense News.
При этом американские эксперты полагают, что «незначительные по мощности ядерные испытания являются печальной реальностью в современном мире».
«В середине апреля этого года США уже обвиняли Россию в проведении подземных ядерных испытаний. В Вашингтоне тогда заявили, что Россия проводила эксперименты с ядерным оружием. А подобные действия, по мнению США, идут вразрез с объявленным мораторием на ядерные испытания. Помимо этого, нарушаются положения Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ)», - рассказал «Газете.Ru» экс-первый замначальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ, председатель экспертного совета комитета по обороне Государственной думы генерал-лейтенант Александр Бурутин.
В середине апреля Госдепартамент США представил доклад за 2019 год о соблюдении странами договоренностей в сфере контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения.
«США считают, что Россия проводила эксперименты с ядерным оружием. Соединенные Штаты не знают, сколько было ядерных экспериментов со сверхкритическими параметрами или с самоподдерживающейся реакцией и проводились ли они в 2019 году», - утверждается в документе, направленном в конгресс США.
«Ядерный боеприпас, если это не системы подрыва и блокировки или иная электроника, а непосредственно сам ядерный заряд, не может быть принят на вооружение, если он не будет подвергнут натурным испытаниям. А Пентагон собирается принять на вооружение целую гамму специальных боеприпасов нового поколения», - рассказал Александр Бурутин.
«Что касается российской системы разведки и засечки ядерных испытаний, то любые средства, вложенные в ее совершенствование, будут оправданы», - считает Александр Бурутин.
Михаил Ходаренок