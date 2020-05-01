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ЦАМТО

Huntington Ingalls Industries начала строительство ДВКД LPD-30 для ВМС США

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Компьютерная модель корабля типа San Antonio.
Компьютерная модель корабля типа San Antonio.
Источник изображения: skyscrapercity.com

ЦАМТО, 30 апреля. Компания Huntington Ingalls Industries (HII) объявила о состоявшейся на предприятии Ingalls Shipbuilding церемонии резки первых 100 т стали для строительства ДВКД LPD-30 "Харрисбург", предназначенного для ВМС США.

LPD-30 является 14-м ДВКД класса "Сан-Антонио" и головным кораблем серии в версии Flight II.

Как сообщал ЦАМТО, реализация программы строительства ДВКД класса "Сан-Антонио" началась в 1993 году и первоначально предусматривала поставку ВМС США 11 кораблей, которые должны заменить устаревшие транспорты класса LPD-4, LSD-36, LKA-113 и LST-1179. Позднее было решено разместить заказы на постройку еще двух ДВКД класса "Сан-Антонио" – LPD-28 "Форт Лодердейл" и LPD-29 ""Ричард М. МакКул младший"".

Головной корабль серии был передан ВМС США в 2005 году. К настоящему времени на вооружение ВМС США приняты 11 ДВКД: "Сан-Антонио" (LPD-17), "Нью-Орлеан" (LPD-18), "Меса Верде" (LPD-19), "Грин Бей" (LPD-20), "Нью-Йорк" (LPD-21), "Сан-Диего" (LPD-22), "Анкоридж" (LPD-23), "Арлингтон" (LPD-24), "Сомерсет" (LPD-25), "Джон П.Мурта" (LPD-26) и "Портленд" (LPD-27). Еще три корабля находятся в стадии строительства. Спущенный на воду в марте 2020 года (LPD-28) "Форт Лодердейл" должен быть передан ВМС США в 2021 году.

В марте 2019 года Ingalls Shipbuilding заключила с ВМС США контракт на разработку рабочего проекта и постройку первого ДВКД версии LPD-17 Flight II – LPD-30 "Харрисбург". Стоимость этого соглашения составила 1,47 млрд. долл., а 3 апреля 2020 года с компанией был подписан контракт стоимостью 1,508 млрд. долл. на разработку рабочего проекта и постройку LPD-31.

ДВКД класса "Сан-Антонио" являются элементом "триады" средств доставки экспедиционных подразделений КМП США к месту проведения боевых операций, в которую также входят конвертопланы МV-22 "Оспри" и плавающие бронетранспортеры нового поколения EFV. ДВКД может взять на борт до 800 морских пехотинцев (стандартно количество – 699) и обеспечить их высадку на побережье, используя десантные катера на воздушной подушке (LCAC), обычные десантные катера, вертолеты или самолеты с вертикальным взлетом и посадкой. ДВКД также могут применяться для поддержки гуманитарных операций, оказания помощи потерпевшим в стихийных бедствиях.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
MV-22 Osprey
Компании
HII
Ingalls
Проекты
2020-й год
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