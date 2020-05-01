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ЦАМТО

На вооружение военной полиции ЮВО поступила новейшая экипировка "Колпак" и "Черепаха"

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Комплект индивидуальной защиты "Черепаха"
Комплект индивидуальной защиты "Черепаха".
Источник изображения: МО РФ

ЦАМТО, 30 апреля. На вооружение военной полиции Южного военного округа (ЮВО) во Владикавказе поступили спецсредства и новейшая военная экипировка "Колпак" и "Черепаха".

На базу военной комендатуры Владикавказского гарнизона поступило более 10 комплектов, в составе которых каски, щиты, а также нательная защита из комплекта "Черепаха". Комплект позволяет защитить от колюще-режущих предметов 85% тела военнослужащего, а комплекс бронепластин – от огнестрельного оружия.

Военнослужащие подразделений военной полиции ЮВО прошли программу специальной подготовки в Учебном центре военной полиции во Владикавказе. Личный состав подразделений обеспечивает воинскую дисциплину и правопорядок внутри воинских частей, в пунктах постоянной дислокации, на полевых выходах и сборах, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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