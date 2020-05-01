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Военное обозрение

ВВС США запускают новую программу создания авиационной гиперзвуковой ракеты

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Источник изображения: Lockheed Martin

Военно-воздушные силы США намерены разработать собственное гиперзвуковое оружие. Как пишет Flightglobal, программа Future Hypersonics Program подразумевает создание двухступенчатой авиационной гиперзвуковой ракеты.

По данным издания, ВВС США в настоящее время заняты поиском компаний, которые займутся созданием гиперзвуковой ракеты, рассчитанной на запуск с борта истребителя или бомбардировщика.

Согласно требованиям военных, ракета должна быть двухступенчатой, при этом первая разгонная ступень должна быть твердотопливной. Предполагается, что она будет разгонять ракету до скорости, на которой будет включаться гиперзвуковой воздушно-реактивный двигатель. Планируется, что ракета будет оснащаться обычной боеголовкой. Среди других требований - принцип открытой архитектуры ракеты.

Эскизный проект ракеты должен быть представлен для защиты осенью 2021 года.

Отметим, что это не первый проект по созданию гиперзвукового оружия, запущенный ВВС США. Ранее сообщалось, что ВВС США совместно с Агентством перспективных оборонных исследований министерства обороны США (DARPA) также работают над концепцией гиперзвуковой авиационной ракеты Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC). Предполагается, что новая гиперзвуковая ракета будет использоваться как бомбардировщиками B-1В и B-52, так и истребителями, включая F-35. В тендере на создание нового боеприпаса участвуют Raytheon и Lockheed Martin. Испытания прототипов в рамках программы HAWC планируется провести до конца 2020 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-52
F-35
Компании
DARPA
Lockheed-Martin
Raytheon
Проекты
2020-й год
ГЗЛА
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