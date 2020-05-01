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Российская газета

Танковый кулак: какие танки обеспечили Вьетнаму победу в войне

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В ходе боевых действий во Вьетнаме против американских агрессоров, а затем марионеточного сайгонского режима применяли бронетанковую технику, разработанную в 40-е и 50-е годы.

Эта война была одной из многих в боевой карьере советских Т-34-85. В качестве помощи от СССР они прибыли в страну в начале 60-х годов. В кадрах кинохроники можно увидеть, что местные умельцы в задней части башни установили 12,7-мм пулеметы ДШК, которые применялись для стрельбы как по воздушным, так и по наземным целям.

Позже стали поступать бронемашины, прошедшие модернизацию, например, они получили доработанные двигатели, новые опорные катки, радиостанции и приборы ночного видения.

Эта техника воевала практически до самого конца войны. На заключительном этапе, в марте 1975 года в одном из боев Т-34-85 даже удалось подбить значительного более современный южновьетнамский M48A3 Patton III. Это был единственный подобный случай за все время конфликта.

В настоящее время бронированные ветераны продолжают оставаться на вооружении частей береговой обороны ВНА.

По некоторым данным, практически одновременно с "тридцатьчетверками" войска Демократической республики Вьетнам стали получать легкие плавающие ПТ-76, которые начали применять в сражениях с мая 1967 года.

Есть данные, что из КНР также были переправлены их клоны, выпускавшиеся в Поднебесной - Тип 60. Позже в боях задействовали модернизированные Тип 63, вооруженные 85-мм пушками.

Главной ударной силой войск ДРВ считались советские Т-54, а также их полные копии - китайские Тип 59. Применялись и облегченные до 20 тонн Тип 62. Всего было получено около тысячи единиц такой техники.

Ключевую роль эти танки сыграли в ходе наступления 1975 года, закончившегося сокрушительным поражением Южного Вьетнама в Сайгоне.



Алексей Моисеев

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Страны
Вьетнам
Китай
Россия
США
Продукция
Type 59
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