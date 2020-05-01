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ТАСС

Вертолет нового марсохода NASA назвали "Находчивость"

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Вертолет Ingenuity
Вертолет Ingenuity.
Источник изображения: © NASA/JPL-Caltech

Он будет помогать марсоходу Perserverance искать следы жизни на Красной планете

ТАСС, 30 апреля. Первый марсианский вертолет, который попадет на Красную планету на борту марсохода Perseverance, получил официальное имя - Ingenuity ("находчивость" по-английски). Об пишет пресс-служба Лаборатории реактивного движения NASA.

"Когда вертолет Ingenuity взлетит с поверхности Марса, он продемонстрирует те качества, которые мы больше всего ценим. Его создание и установка на марсоход потребовала много тяжелой и изобретательной работы, и еще больше изобретательности потребуется команде Perseverance после его запуска. Я был очень рад выбрать еще одно отличное имя, которое так хорошо отражает суть этой марсианской миссии", - прокомментировал глава NASA Джим Брайденстайн.

В августе прошлого года специалисты агентства заявили, что имя для пятого по счету марсохода NASA выберут американские школьники. Для этого им нужно было написать сочинение на тему изучения Марса и отправить их в NASA. В общей сложности в первом этапе конкурса участвовали более 28 тысяч школьников.

В середине января эксперты NASA подвели итоги первого этапа конкурса и опубликовали список из 155 полуфиналистов. Только одному из них, Алексу Мейтеру, доверили придумать роверу имя и поучаствовать в церемонии его запуска с космодрома на мысе Канаверал в июле этого года. Мальчик назвал марсоход "Настойчивостью", Perseverance.

Еще один участник этого конкурса, школьница Ваниза Рупани, выиграла право выбрать имя для первого марсианского вертолета, который отправится на Марс вместе с Perseverance. Главная задача этого аппарата будет заключаться в том, чтобы продемонстрировать возможность полетов на поверхности Красной планеты. Вдобавок, он будет помогать пятому Perseverance искать те участки поверхности Марса, где могут существовать следы древней жизни.

Поиски марсианской жизни

О планах по созданию еще одного марсохода, пятого по счету, представители NASA объявили в декабре 2012 года. Он должен был стать своеобразным наследником ровера Curiosity, который совершил посадку на Марс в августе 2012 года. Первоначально новый аппарат получил неофициальное имя "Марс-2020", его официальное название - Perserverance - утвердили лишь в марте 2020 года. Его планировали вывести в космос в середине лета 2020 года, посадку он должен совершить в кратере Йезеро на экваторе красной планеты в феврале 2021 года.

С технической точки зрения пятый марсоход NASA будет полным наследником Curiosity: это заметно удешевило и ускорило сборку ровера. Его стоимость космическое агентство оценивает в $2,46 млрд. Главной задачей Perserverance будут не поиски следов пресноводных водоемов, как у его предшественника, а оценка обитаемости Марса в прошлом и поиски возможных следов жизни.

Для этого Perseverance будет не только изучать свойства отложений осадочных пород, но и собирать их образцы в специальный "шкаф" на его борту. Инженеры предполагают, что эти минералы на Землю вернет специальная совместная миссия Европейского космического агентства (ЕКА) и NASA, которую отправят к Красной планете не раньше 2026 года.

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Великобритания
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Продукция
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