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Российская газета

В России создают систему, способную определять тип беспилотника

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Источник изображения: Валерий Матыцин/ТАСС

В России разрабатывают систему противодействия беспилотникам, которая сможет определять тип БПЛА. Как сообщает РИА Новости, работы над анти-дроном начал концерн "Вега", который входит в холдинг "Росэлектроника".

В состав новой системы, которая получила название "Эгида", войдут пассивный когерентный локатор для обнаружения движущихся объектов, в том числе не излучающих GPS-сигналы. Кроме того, ее оснастят модулем подавления и модулем радиомониторинга, который позволяет определить местоположение оператора дрона. Работы по созданию планируется закончить в первом квартале 2021 года.

"Эгида", используя специальное программное обеспечение, сможет отличить беспилотник самолетного типа от вертолетного и аэростатического, что позволит прогнозировать траекторию посадки беспилотника после прерывания его канала связи с пунктом управления. Кроме того, система будет способна обнаружить и даже нейтрализовать БПЛА, которые работают по зашифрованным каналам связи или глушащие свой сигнал.


Александр Степанов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОАО "Концерн "ВЕГА"
Росэлектроника
Проекты
БПЛА
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