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Российская газета

МВД перепрофилировало ведомственное предприятие под выпуск медицинских масок

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Изготовление медицинских масок
Изготовление медицинских масок.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

Министерство внутренних дел РФ приняло решение о перепрофилировании ведомственного предприятия в Астраханской области под производство медицинских масок и халатов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, Камызякское опытно-экспериментальное специализированное предприятие № 2 МВД РФ ранее производило специализированную продукцию, форменное обмундирование, а также проводило опытно-конструкторские работы.

Предприятие уже получило регистрационное удостоверение Росздравнадзора на одноразовые медицинские маски и изолирующие халаты. Сейчас ожидается получение регистрационного удостоверения на изолирующие костюмы одноразового использования.

Ирина Волк отметила, что МВД РФ разработало план по производству средств индивидуальной защиты и их распределению по подразделениям ведомства. "Первая партия медицинских масок уже направлена в Управление МВД России по Волгоградской области", - сообщила официальный представитель МВД РФ.


Александр Степанов

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