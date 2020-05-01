Минобороны запустило в эксплуатацию шесть инфекционных центров

Специалисты военно-строительного комплекса Министерства обороны России сдали в эксплуатацию сразу шесть инфекционных многофункциональных центров в нескольких регионах страны. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщили в военном ведомстве.

«Новые корпуса сданы в Подольске, Смоленске, Волгограде, Новосибирске, Уссурийске и Оренбурге. В данные центры завершена поставка медицинской техники, в том числе рентгенооборудования, компьютерных томографов, аппаратов УЗИ, оборудования анестезиологии и эндоскопии, а также аппаратов ИВЛ», — говорится в заявлении.

На текущий момент возведение центров идет на восьми площадках в круглосуточном режиме. Более 12 тыс. человек задействованы в этих работах.

В Минобороны подчеркнули, что при проектировании и строительстве объектов учитываются территориальные особенности субъектов. В частности, специалисты анализируют сейсмическую активность таких регионов, как Камчатский и Хабаровский края, Калининградская область и Севастополь.

В конце марта о планах Минобороны возвести 16 модульных медцентров для успешного противостояния коронавирусу заявил министр обороны Сергей Шойгу. В течение нескольких недель были сданы и укомплектованы два медцентра, расположенные в Одинцово и Нижнем Новгороде — они уже полностью готовы к работе.

22 апреля стало известно, что в медцентры Минобороны поступит около 500 тыс. единиц медицинского оборудования.