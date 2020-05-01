Российский РД-180 запустит американское «оружие массового уничтожения»

16 мая с космодрома на мысе Канаверал в интересах Военно-воздушных сил (ВВС) США должна стартовать тяжелая ракета Atlas 5, на первой ступени которой установлен двигатель РД-180 производства российского Научно-производственного объединения «Энергомаш», сообщает Spaceflight Now.

Носитель должен вывести на околоземную орбиту многоразовый космический корабль X-37B, который в Роскосмосе рассматривают в качестве «оружия массового уничтожения». «Это будет седьмой полет варианта Atlas 5-501 и 84-й запуск ракеты Atlas 5 в целом с 2002 года», — отмечает издание.

Ранее в апреле гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация не будет объединяться со SpaceX, поскольку последняя является подрядчиком Пентагона. Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин, комментируя данное высказывание чиновника, заметил, что «Роскосмос» продает в США ракетные двигатели, которые используются в составе ракет, выводящих американские военные космические аппараты.

В октябре 2018 года Рогозин заявил, что X-37B может быть оружием массового уничтожения. «Мы, соответственно, тоже будем избегать каких-то публичных заявлений, но при этом прекрасно понимаем, что такое может быть, и вполне вероятно, что оружие массового уничтожения, если ни дай бог оно будет размещено в космосе, оно может планировать сверху», — сказал чиновник.

В январе 2018 года генеральный директор «Энергомаша» Игорь Арбузов признал, что возглавляемое им предприятие находится в сильной финансовой зависимости от американских заказов, в частности, основная часть выручки компании формируется из поставок РД-180 и РД-181 в США.

В мае 2016 года опрошенные сайтом Space.com эксперты заявили, что мини-шаттл X-37B предназначен для отработки уничтожения космических спутников, а одной из его целей является проверка экономической эффективности подобных действий по сравнению с ракетными средствами ликвидации.

Работы над созданием X-37 начались в 1999 году совместными усилиями НАСА и Boeing. Предполагалось, что многоразовый космический корабль будет использоваться для ремонта околоземных спутников на высотах до примерно 700 километров. Однако в 2004 году соответствующая программа была засекречена и отдана Агентству по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам Пентагона. С тех пор бюджет, связанный с Boeing X-37, был засекречен. В распоряжении ВВС США, как считается, имеется два Boeing X-37.