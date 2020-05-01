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Военное обозрение

Илон Маск выступил против «фашистов» и потребовал вернуть людям свободу

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Источник изображения: topwar.ru

Комплекс санитарных мер, введенных американскими властями из-за пандемии коронавируса, является нарушением прав граждан.

Такое мнение высказал предприниматель Илон Маск во время состоявшейся вчера телеконференции с инвесторами компании Tesla.

Об этом сообщила пресс-служба компании. По информации газеты Washington Post, в сегодняшнем телефонном разговоре о растущих прибылях фирмы в первом квартале этого года Илон Маск, комментируя принятые карантинные меры против распространения COVID-19, назвал их «фашистскими» и разразился нецензурной бранью.

Критике Маска подверглись власти Калифорнии из-за введенного ими в штате режима принудительной самоизоляции. Основателя компании Tesla возмущает тот факт, что американцев насильно заперли в их домах, лишив свободы передвижения, нарушая тем самым их конституционные права. По мнению Маска, такое попрание свобод оставит этих людей после пандемии без средств к существованию. Он считает эти меры недопустимыми:

Говорить, что им нельзя выходить из дома, что их арестуют, если они это сделают, — это по-фашистски.

При этом предприниматель потребовал от властей «вернуть людям их (нецензурное ругательство) свободу».

При этом в США многие раскритиковали Маска за попытку так называемого хайпа на протестных настроениях некоторой части американского общества.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Tesla
Персоны
Илон Маск
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