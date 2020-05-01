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ТАСС

Минобороны сдало шесть многофункциональных медцентров

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Строительство многофункционального военного медицинского центра Министерства обороны Российской Федерации в Одинцово (Московская область), 30.03.2020
Строительство многофункционального военного медицинского центра Министерства обороны Российской Федерации в Одинцово (Московская область), 30.03.2020.
Источник изображения: Министерства обороны Российской Федерации

Корпуса сданы в Подольске, Смоленске, Волгограде, Новосибирске, Уссурийске и Оренбурге

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России сдали в эксплуатацию сразу шесть многофункциональных инфекционных медицинских центров в различных регионах страны. Об этом в четверг сообщили журналистам в военном ведомстве.

"Новые корпуса сданы в Подольске, Смоленске, Волгограде, Новосибирске, Уссурийске и Оренбурге. В данные центры завершена поставка медицинской техники, в том числе рентгеноборудования, компьютерных томографов, аппаратов УЗИ, оборудования анестезиологии и эндоскопии, а также аппаратов ИВЛ", - говорится в сообщении.

Готовность центра в Смоленске проверил заместитель министра обороны России Тимур Иванов в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа.

Ранее Минобороны ввело в эксплуатацию два таких центра в Нижнем Новгороде и Одинцове. Они также укомплектованы всей необходимой техникой и медицинским персоналом и полностью готовы к работе.

Еще на восьми площадках на сегодняшний день работы развернуты в круглосуточном режиме, в них задействовано уже более 12 тыс. человек. При проектировании и строительстве центров учитываются особенности расположения центров, в том числе сейсмическая активность таких регионов, как Камчатский и Хабаровский края, Калининградская область и Севастополь.

Многофункциональные центры

Военные лечебные учреждения строятся по поручению президента РФ Владимира Путина на фоне пандемии коронавируса. На эти цели было выделено 8,8 млрд рублей. Как сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу, все 16 центров будут сданы к 15 мая.

По данным Минобороны, общее количество поставляемой в строящиеся многопрофильные медицинские центры Минобороны России медтехники, специального оборудования и различных приборов составит около 500 тыс. единиц.

Работу всех 16 медицинских центров будут обеспечивать 400 военных врачей, 950 и 800 представителей среднего и младшего медицинского персонала соответственно. Всего будет задействовано более 2300 как военных, так и гражданских работников. Часть медицинских специалистов уже прошла обучение и повышение квалификации на базе Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге.

Завершение строительства позволит обеспечить необходимой специализированной медицинской помощью как военнослужащих, так и гражданское население в случае необходимости.

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