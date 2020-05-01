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ЦАМТО

Германия и Франция подписали два соглашения в рамках проекта разработки танка MGCS

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Возможный облик танка MGCS
Возможный облик танка MGCS.
Источник изображения: Rheinmetall Defence

ЦАМТО, 30 апреля. Минобороны Германии объявило о подписании оборонными ведомствами Франции и ФРГ двух соглашений, которые позволяют перейти на новый этап реализации проекта разработки танка нового поколения, создаваемого в рамках франко-немецкой программы "Основная наземная боевая система" (MGCS).

Германия и Франция 28 апреля заключили рамочное соглашение, определяющее организационную структуру проекта и управляющие структуры программы разработки. Документ подписали министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр и ее французская коллега Флоранс Парли. Из-за пандемии COVID-19 совместная официальная церемония подписания не проводилась.

Одновременно министры подписали "Исполнительную договоренность 1", которая служит основой для начала НИОКР по определению системной архитектуры танка. В марте начало двухлетнего этапа определения системной архитектуры одобрил комитет по бюджету парламента Германии. Финансирование этих работ Германия и Франция разделят в равных долях. Разработка архитектуры системы является необходимым условием для создания демонстратора технологий, с помощью которого планируется оценить выполнимость требований ВС Германии и Франции к системе MGCS.

Подрядчиками проекта являются Nexter от Франции, Rheinmetall и KMW (Krauss-Maffei - Wegmann) от Германии.

Как сообщал ЦАМТО, MGCS заменит танки "Леопард-2" ВС Германии и "Леклерк" ВС Франции, начиная с середины 2030-х гг., сохранив боевые возможности механизированных частей и развивая их в соответствии с изменяющимися угрозами, в первую очередь, для борьбы с бронетанковой техникой в рамках территориальной обороны и обороны альянса. Министерство обороны Германии стремится принять на вооружение инновационную "систему систем", в состав которой войдут как управляемые экипажем, так и безэкипажные бронированные машины.

Германия и Франция инициировали реализацию совместного проекта MGCS в 2012 году, разделив его на пять основных этапов:

1) анализ эксплуатационных потребностей;

2) концепция проведения исследований;

3) разработка и демонстрация технических возможностей;

4) интеграция и демонстрация системы;

5) производство системы.

Первые два этапа уже завершены. Тем не менее, сторонам еще предстоит скоординировать приоритеты и отдельные требования.

В июне 2018 года министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен и ее французская коллега Флоранс Парли подписали письмо о намерении разработать систему MGCS под руководством Германии. Поскольку финансирование проекта осуществляется в равных долях (50:50), Германия и Франция должны получить одинаковую выгоду от сотрудничества, включая права на интеллектуальную собственность.

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Страны
Германия
Франция
Продукция
Leclerc
Leopard-2
MGCS
Компании
Krauss-Maffei
Nexter
Rheinmetall
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