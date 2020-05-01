"Он не подорвал себя вместе с самолетом". Как советская ПВО ловила Пауэрса

60 лет назад, когда советский народ отмечал Первомай, в небе над Уралом произошел эпизод, который до сих пор считается одним из самых громких международных скандалов времен холодной войны. Ракетой был сбит высотный самолет-разведчик Lockheed U-2, пилотируемый летчиком США Фрэнсисом Гэри Пауэрсом. ТАСС — об истории и последствиях этого инцидента

1 мая 1960 года Пауэрс пилотировал U-2, с которого на большой высоте вел аэрофотосъемку территории Советского Союза. Он был сбит через три с лишним часа после того, как вторгся в воздушное пространство страны, но успел катапультироваться. Американец благополучно приземлился на поле, где работали колхозники. Их разговор с помощью жестов продолжался недолго: вскоре подъехала черная машина, из которой выбежали несколько человек в штатском.

В тот же день Пауэрс был доставлен в Москву на Лубянку, где начал давать показания. Вместе с ним также удалось захватить новейшую шпионскую аппаратуру, что привело к политическому и дипломатическому скандалу между СССР и США.

Как ловили Пауэрса

Полет планировалось осуществить над советской территорией по маршруту Сталинабад (ныне Душанбе, Таджикистан) - Аральское море - Челябинск - Свердловск (ныне Екатеринбург) - Киров - Архангельск - Северодвинск - Кандалакша - Мурманск с посадкой на норвежской авиабазе Будё.

30-летний Пауэрс вылетел с авиационной базы, расположенной близ пакистанского Пешавара. В 5:36 мск самолет пересек советскую границу юго-восточнее Кировабада (ныне Пяндж, Таджикистан) на высоте 18-21 км со скоростью 720-780 км/ч. Почти сразу нарушитель был обнаружен радиолокационными станциями ПВО СССР.

В соответствии с планом полета Пауэрс пролетел над космодромом Байконур и сделал снимки находившихся там советских баллистических ракет, далее преодолел расстояние между Магнитогорском и Челябинском. Следующим пунктом маршрута был закрытый город Челябинск-40 (ныне ЗАТО Озёрск). Там находился комбинат "Маяк", где осуществлялось производство советского оружейного плутония.

Перехватить самолет Пауэрса в первые три часа полета советским военным не удалось. U-2 достиг территории Урала и вошел в зону ответственности 4-й Уральской отдельной армии ПВО. Поднятая на его перехват пара истребителей МиГ-15 412-го истребительного авиационного полка 101-й истребительной авиадивизии с поставленной задачей не справилась вследствие большой высоты полета U-2.

Самолет-разведчик Lockheed Martin U-2 Dragon Lady Источник изображения: © U.S. Air Force/Staff Sgt. Robert M. Trujillo/PUBLIC DOMAIN via DVIDS

Приказ перехватить нарушителя получили два новых истребителя-перехватчика Су-9, находившиеся на свердловском аэродроме Кольцово (эти машины перегоняли с Новосибирского авиазавода к месту службы). Так как у экипажей не было высотного снаряжения, а на самих самолетах отсутствовало бортовое вооружение, командующий истребительной авиацией ПВО генерал-полковник Евгений Савицкий отдал распоряжение осуществить высотный таран Пауэрса. Однако из-за ошибок наведения осуществить его тоже не удалось.

В 8:43 мск с аэродрома Кольцово были подняты два истребителя МиГ-19 365-го истребительного авиационного полка (пилоты - капитан Борис Айвазян и старший лейтенант Сергей Сафронов) с задачей сбить U-2, если он снизится до досягаемой для "МиГов" высоты (около 18 км). Одновременно по пресечению полета самолета-нарушителя начали действовать зенитные ракетные подразделения.

МиГ-19 Сафронова был ошибочно принят за машину противника и попал под зенитный ракетный обстрел 57-й зенитной ракетной бригады ПВО. По нему выпустили три ракеты. Истребитель был сбит, летчик погиб (впоследствии Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1960 года он был посмертно награжден орденом Красного Знамени).

При прохождении через зону поражения 37-й зенитной ракетной бригады U-2 подвергся обстрелу одним из расчетов пятого дивизиона, но ракета не попала в цель. Далее самолет-нарушитель вошел в зону ответственности 57-й бригады, дислоцированной близ Свердловска.

Зенитный ракетный комплекс С-75 "Двина" Источник изображения: © ТАСС

В 8:53 мск, пролетев близ села Косулино, U-2 был сбит ракетой недавно принятого на вооружение зенитного ракетного комплекса С-75 "Двина". В цель попала первая ракета, в результате попадания самолет развалился на части, однако на экранах локаторов многочисленные отметки были восприняты зенитчиками как поставленные нарушителем помехи, и соседний дивизион дал залп по этим целям. Уже падающий U-2 был поражен второй ракетой, пущенной первым дивизионом той же 57-й бригады.

После взрыва первой ракеты Пауэрсу удалось выпрыгнуть из самолета с парашютом. Обломки U-2 рухнули на землю близ деревни Поварня, а сам летчик приземлился на поле близ Косулина.

"Это была очень успешная операция"

По словам Фрэнсиса Гэри Паурса - младшего (сына пилота), после попадания ракеты U-2 начал резко падать, и его отец долгое время не мог катапультироваться: кабину удалось покинуть только на высоте около 4,5 км. Пилот приземлился на капустное поле.

Изначально он пытался скрыть разведывательную цель своего полета над территорией СССР. Говорил, что он американец, у его самолета произошли технические неполадки и ему необходимо посетить посольство США. Впоследствии на допросах летчик признался, что осуществлял фотосъемку советских военно-промышленных объектов.

Место крушения самолета-разведчика Фрэнсиса Пауэрса в представлении художника, 1960 год Источник изображения: © Bettmann via Getty Images

Примечательно, что при задержании Пауэрса не досматривали. Как свидетельствуют многочисленные источники, лишь во время второго допроса он признался, что в костюме у него вшит контейнер с ядовитой иголкой. В любой момент летчик мог сделать укол и умереть, но этого не произошло. По словам Пауэрса-младшего, у него не было приказа убивать себя, попав в плен.

Ракета разорвалась рядом с хвостовой частью U-2 и сильно повредила фюзеляж. Но сколько домыслов я обнаружил в американской печати, когда еще юношей начал подробно изучать этот полет отца! Одни писали, что само наше правительство взорвало самолет, чтобы спровоцировать конфликт с русскими, другие — что мой отец угнал самолет в СССР и там благополучно приземлился... в Москве. Некоторые даже видели его пьющим водку в одном из московских баров Фрэнсис Гэри Пауэрс — младший,

Уничтожение американского разведчика U-2 над советской территорией привело к очередному витку напряженности в отношениях двух стран.

Советская сторона не стала делать никаких заявлений после пленения Пауэрса, и в первые дни после инцидента руководство ЦРУ, допуская, что самолет был сбит, было уверено в гибели летчика. 4 мая 1960 года NASA официально сообщило о том, что самолет U-2, принадлежащий агентству, производил исследования атмосферы над Турцией и пропал без вести в районе озера Ван в восточной части страны. Были даже представлены фотографии одного из U-2 с нанесенными на него опознавательными знаками NASA.

5 мая первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев сделал первое официальное сообщение об инциденте, заявив о том, что над территорией СССР 1 мая был сбит американский самолет-шпион. Однако советский лидер умолчал о том, что летчик остался жив.

В ответ представитель Госдепартамента США Линкольн Уайт сообщил общественности, что самолет NASA вследствие неисправности кислородного оборудования сбился с курса и попал на территорию СССР, преднамеренное нарушение границы СССР вновь отрицалось. Однако 7 мая Хрущев сделал сенсационное заявление о том, что пилот сбитого самолета-разведчика жив, взят в плен и дает показания. Представителям мировых СМИ были предъявлены документальные подтверждения того, что самолет попал на территорию СССР с разведывательной миссией. На пресс-конференции 11 мая президент США Дуайт Эйзенхауэр признал факт проведения разведывательных полетов в воздушном пространстве СССР.

Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев во время демонстрации документальных подтверждений разведывательной миссии Фрэнсиса Пауэрса, 7 мая 1960 года Источник изображения: © Bettmann via Getty Images

"В течение первой недели он мало что рассказал КГБ. А на следующий день после выступления Хрущева один из офицеров принес ему в камеру номер The New York Times со статьей и заявил: "Вы все нам врали. Вы говорили, что тренировались в Аризоне, а ваша газета пишет, что тренировки проходили в квадрате №51, а это в пустыне Невада", - рассказывал в одном из интервью российским СМИ сын Пауэрса. По его словам, отец говорил только то, что можно было потом перепроверить по публикациям, но не назвал никаких имен коллег, инструкторов, технические данные самолета и оборудования для аэрофотосъемки. "Он оказался в трудном положении. Американские власти сначала соврали нации, что они не знают, о ком и о чем идет речь", - отметил Пауэрс-младший.

Американский летчик предстал перед военным судом СССР по обвинению в шпионаже. "Перед нами стоял аккуратно постриженный, довольно простой на вид, вежливый мужчина, окруженный со всех сторон советскими судебными чинами, который сознавал, что он причинил всему миру немало неприятностей" - так в радиопередаче в конце 1960-х годов корреспондент BBC в Москве Иэн Макдугалл описывал происходившее в зале московского военного трибунала.

Суд над Фрэнсисом Пауэрсом (справа), Москва, 19 августа 1960 года Источник изображения: © Владимир Савостьянов/ТАСС

Пауэрс сотрудничал со следствием. 19 августа 1960 года он был приговорен Военной коллегией Верховного суда СССР к десяти годам лишения свободы. Полтора года летчик провел в знаменитом Владимирском централе, пока не было принято решение об обмене.

Обломки уничтоженного самолета-шпиона вот уже более полувека находятся в Центральном музее Вооруженных сил в Москве, где они выставлены для всеобщего обозрения. Однако один из обгоревших фрагментов U-2 оказался в Международном музее шпионажа в Вашингтоне. Попал он туда благодаря американскому историку и бизнесмену Киту Мелтону, который ездил в Москву в 1992 году в надежде заполучить экспонаты, имеющие отношение к деятельности КГБ.

Обломки самолета-разведчика в Центральном музее Вооруженных сил в Москве Источник изображения: © AP Photo/Alexander Zemlianichenko

"Мне удалось достать эти обломки в Москве в начале 1990-х годов. Я обзавелся там контактом, завел себе друга, и у этого друга был доступ к обломкам, он смог мне их принести", - сказал он в интервью корреспонденту ТАСС, отвечая на вопрос о том, как в его коллекции оказался кусок фюзеляжа того самого U-2. Историк также дал высокую оценку работы советских военных.

То, как этот самолет был сбит, было очень успешной операцией. Они сбили его, выпустив ракеты так, чтобы он оказался в своеобразной "коробке", ведь ни одна ракета не задела самолет, они просто создали область низкого давления, в результате чего крыло треснуло и самолет вошел в штопор Кит Мелтон, американский историк и предприниматель

"Мой отец не предатель"

Пауэрс провел в тюрьме 21 месяц и вернулся домой в 1962 году, после того как его 10 февраля обменяли на Глиникском мосту (на границе между ГДР и Западным Берлином) на советского разведчика-нелегала Рудольфа Абеля (Вильяма Фишера), ранее арестованного в США по обвинению в "ядерном шпионаже".

Глиникский мост Источник изображения: © Bettmann via Getty Images

Но если по возвращении на родину Абеля встретили со всеми возможными почестями, то Пауэрса ожидал прохладный прием.

Его считали чуть ли не предателем и перебежчиком, говорили, что он не должен был брать на себя вину и сотрудничать с советскими следователями и судом. В прессе началась настоящая травля. "Его вина состояла в том, что он не подорвал себя вместе с самолетом, что он выдал русским все, что знал, и что не выполнил приказа и не покончил с собой. Все эти обвинения были искажениями действительности, полуправдой, а иногда и откровенной ложью", - рассказывал в интервью BBC Пауэрс-младший. И поскольку американское правительство во всей этой истории было поймано на лжи, то летчик стал для него как бельмо на глазу.

Несколько месяцев его допрашивали уже в ЦРУ, причем так же интенсивно, как и в КГБ, — по 16 часов в сутки. Но его взял под защиту Сенат. На закрытых слушаниях в марте 1962 года, в которых принимали участие Прескотт Буш (дед бывшего президента Джорджа Буша — младшего), сенаторы Рассел и Барри Голдуотер, полностью реабилитировали отца. Ему сказали: "Хорошая работа, Фрэнк!" — имея в виду, что он вел себя безукоризненно Фрэнсис Гэри Пауэрс — младший,

И хотя на слушаниях в Сенате Пауэрса полностью оправдали, из ЦРУ его уволили, а затем и из компании Lockheed Martin, в которой он был летчиком-испытателем. Он устроился пилотом в телевизионную компанию и погиб в августе 1977 года. Управляемый им вертолет разбился во время проведения съемок тушения лесного пожара в Калифорнии, вероятной причиной падения стал недостаток топлива.

Место крушения вертолета Фрэнсиса Пауэрса, Калифорния, 1977 год Источник изображения: © AP Photo/Nick Ut

В 2017 году Пауэрс-младший представил книгу, составленную из личных писем и дневников его отца, которые тот написал в советской тюрьме. "Главная цель - рассказать, что мой отец не предатель, он не сотрудничал добровольно с КГБ", - говорил он на презентации книги в музее военной техники "Боевая слава Урала" в городе Верхняя Пышма Свердловской области. Ему устроили экскурсию и продемонстрировали остатки фюзеляжа U-2, который пилотировал его отец.

В ходе той поездки на Урал он также посетил мемориал, возведенный в память о советском летчике-истребителе Сергее Сафронове, погибшем во время инцидента с перехватом U-2. "Я купил цветы, пошел туда, преклонил колено, возложил цветы в знак уважения, чтобы показать, что наши семьи не держат друг на друга зла, что между нами нет вражды", - признался Пауэрс-младший.

В 2012 году летчик Пауэрс посмертно был награжден Серебряной Звездой - третьей по значимости военной наградой США. Медаль вручили его внукам.

Начальник штаба ВВС США генерал Нортон Шварц и внук Фрэнсиса Пауэрса Трей во время церемонии вручения Серебряной Звезды, Вашингтон, 15 июня 2012 года Источник изображения: © REUTERS/Yuri Gripas

После потери U-2 американские военные убедились в эффективности советских средств ПВО на ранее недосягаемых высотах. Разведывательные полеты над СССР были приостановлены, и ускорились работы по созданию искусственных спутников-шпионов по программе Corona.

Роман Азанов

Материал подготовлен по данным "ТАСС-Досье"