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ТАСС

Открытие главного храма ВС России перенесено из-за пандемии

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Помещение строящегося главного храма Вооруженных сил в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Московской области
Помещение строящегося главного храма Вооруженных сил в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Московской области.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Когда состоится открытие, пока неизвестно

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Открытие Главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке "Патриот" переносится на неопределенный срок из-за коронавируса. Об этом сообщил ТАСС в четверг председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан (Привалов).

"Что дата перенесена - это точно, на какое другое число - пока неизвестно до тех пор, пока не пройдет пандемия и не будут сняты карантинные меры", - сказал епископ Стефан ТАСС.

Ранее на сайте Русской православной церкви (РПЦ) сообщалось, что сдача храма запланирована на 6 мая.

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