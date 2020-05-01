Под Одессой испытали 122-мм украинские реактивные снаряды для РСЗО

Источник изображения: www.facebook.com/GeneralStaff.ua

На Украине прошел второй этап испытаний украинских реактивных снарядов "Тайфун-1" калибра 122-мм для установок РСЗО. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

29 апреля 2020 года в Одесской области на полигоне "Алибей" прошел второй этап испытаний 122-мм реактивных снарядов "Тайфун-1" украинской разработки. Как заявили в Генштабе ВСУ, снаряды были испытаны на максимальную дальность стрельбы (40 км). Первый этап испытаний данного боеприпаса прошел в 2019 году, снаряд был испытан на небольшую дальность.

Разработанные в КБ "Южное" (Днепропетровск) новые реактивные снаряды "Тайфун-1" предназначены для замены 122-мм штатных снарядов РСЗО БМ-21 "Град", а также созданных на ее основе украинских РСЗО "Верба" и "Берест". Максимальная дальность стрельбы заявлена в 40 км, боеприпас оснащен осколочно-фугасной боевой частью массой 18,4 кг.

Источник изображения: www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Также сообщается, что в КБ "Южное" также ведутся работы над созданием реактивных снарядов калибра 220-мм "Тайфун-2", предназначенных для замены штатных боеприпасов РСЗО "Ураган" и калибра 300-мм "Тайфун-3" для РСЗО "Смерч". Кроме того, создается высокоточная версия 122-мм ракеты "Тайфун-1".

Отметим, что на территории Украины производство 122-мм боеприпасов для РСЗО БМ-21 "Град" отсутствует.