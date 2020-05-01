Россия сядет на Луну без оборудования

Первая российская миссия может сесть на Луну без части научного оборудования, сообщает РИА Новости, ссылаясь на соответствующее решение Совета Российской академии наук (РАН) по космосу.

Как говорится в документе, подписанном президентом РАН Александром Сергеевым, речь идет о проблеме дефицита массы космического аппарата «Луна-25», решить которую Институту космических исследований РАН предлагается посредством подготовки предложений «по пересмотру состава бортовой полезной нагрузки».

Также РИА Новости пишут, что Сергеев попросил у «Роскосмоса» и «Росатома» помощи в решении проблемы обеспечения «Луна-25» радиоизотопными источниками энергии.

В апреле агентство, ссылаясь на «Роскосмос», сообщило, что первая российская миссия сядет на Луну в октябре 2021 года.

В том же месяце РИА Новости, ссылаясь на комментарий гендиректора Научно-производственного объединения имени Лавочкина Владимира Колмыкова, сообщило, что вместе с запуском тяжелой посадочной станции «Луна-27» в августе 2025 года Россия застолбит место на естественном спутнике Земли.

В апреле руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований Российской академии наук Игорь Митрофанов заявил, что запуск российского космического аппарата на Луну запланирован на 1 октября 2021 года.