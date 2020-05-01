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Россия сядет на Луну без оборудования

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Источник изображения: Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Первая российская миссия может сесть на Луну без части научного оборудования, сообщает РИА Новости, ссылаясь на соответствующее решение Совета Российской академии наук (РАН) по космосу.

Как говорится в документе, подписанном президентом РАН Александром Сергеевым, речь идет о проблеме дефицита массы космического аппарата «Луна-25», решить которую Институту космических исследований РАН предлагается посредством подготовки предложений «по пересмотру состава бортовой полезной нагрузки».

Также РИА Новости пишут, что Сергеев попросил у «Роскосмоса» и «Росатома» помощи в решении проблемы обеспечения «Луна-25» радиоизотопными источниками энергии.

В апреле агентство, ссылаясь на «Роскосмос», сообщило, что первая российская миссия сядет на Луну в октябре 2021 года.

В том же месяце РИА Новости, ссылаясь на комментарий гендиректора Научно-производственного объединения имени Лавочкина Владимира Колмыкова, сообщило, что вместе с запуском тяжелой посадочной станции «Луна-27» в августе 2025 года Россия застолбит место на естественном спутнике Земли.

В апреле руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований Российской академии наук Игорь Митрофанов заявил, что запуск российского космического аппарата на Луну запланирован на 1 октября 2021 года.

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