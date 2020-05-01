Войти
Военно-промышленный курьер

Вертолет НАТО разбился у берегов Греции

165
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

В Ионическом море во время учений НАТО в 46 милях от греческого острова Кефалония потерпел крушение палубный вертолет ВМС Канады CH-148 Cyclone (бортовой номер 148822).

Как сообщило греческое издание militaire.gr, на борту находилось шесть человек, пока известно об обнаружении тела одного погибшего.

Вертолет приписан к канадскому фрегату HMCS Fredericton, который выполняет задачи в составе постоянного оперативного соединения НАТО НР2 на Атдантике. Причина крушения не называется.

Изначально сообщалось, что в районе острова Кефалония пропал с экранов канадский вертолет Sikorsky CH-124 Sea King. Министерство национальной обороны страны, подтвердившее факт крушения вертолета, заявило, что в море упал палубный вертолет CH-148 Cyclone с фрегата HMCS Fredericton.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Канада
Продукция
CH-148 Cyclone
Компании
Sikorsky Aircraft
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
17.04.2019
"Морской щит" в поддержку Порошенко
09.04.2019
Командующий ЧФ проводит плановую проверку частей на фоне учения НАТО
11.07.2016
"При атаке на Прибалтику Швеция окажется втянута в конфликт" (Dagens Nyheter, Швеция)
20.06.2014
Дипломатия истребителей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.05 03:16
  • 131
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 01.05 01:07
  • 1
Исследование: ракеты SpaceX для NASA и Пентагона на порядок дороже, чем для Илона Маска
  • 01.05 00:31
  • 26
Где забуксовала «Армата»
  • 30.04 23:48
  • 49
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
  • 30.04 23:33
  • 19
Эксперт оценил создаваемые в США "умные" прицелы
  • 30.04 21:43
  • 2070
Как насчёт юмористического раздела?
  • 30.04 18:40
  • 2
Defense World: Украина заинтересована в закупке JF-17 Block III
  • 30.04 18:37
  • 28
Российскую "Армату" догонять будем долго. На Западе признались
  • 30.04 17:50
  • 1
У турецких военных разглядели антисуицидальные винтовки
  • 30.04 16:50
  • 1
Новейшую российскую бронемашину "Атлет" испытали на подрыв
  • 30.04 14:20
  • 58
Взмахи черного крыла
  • 30.04 13:35
  • 2
Заявление об украинском происхождении "Арматы" оказалось фейком
  • 30.04 12:02
  • 2
Авиационный двигатель ПД-14 готов к реализации и эксплуатации
  • 30.04 11:46
  • 2
Коронавирус нашли у сотрудников Центра подготовки космонавтов
  • 30.04 11:22
  • 9
Более 2 500 заразившихся коронавирусом выявлено в армии и военных учебных заведениях РФ