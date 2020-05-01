Вертолет НАТО разбился у берегов Греции

В Ионическом море во время учений НАТО в 46 милях от греческого острова Кефалония потерпел крушение палубный вертолет ВМС Канады CH-148 Cyclone (бортовой номер 148822).

Как сообщило греческое издание militaire.gr, на борту находилось шесть человек, пока известно об обнаружении тела одного погибшего.

Вертолет приписан к канадскому фрегату HMCS Fredericton, который выполняет задачи в составе постоянного оперативного соединения НАТО НР2 на Атдантике. Причина крушения не называется.

Изначально сообщалось, что в районе острова Кефалония пропал с экранов канадский вертолет Sikorsky CH-124 Sea King. Министерство национальной обороны страны, подтвердившее факт крушения вертолета, заявило, что в море упал палубный вертолет CH-148 Cyclone с фрегата HMCS Fredericton.