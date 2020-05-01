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США усиливают воздушный контроль за обнаружением атомных взрывов

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Источник изображения: vpk-news.ru

Планеры трёх бывших самолётов-заправщиков Boeing KC-135 Stratotanker ВВС Национальной гвардии США были переделаны в специальные самолёты WC-135R, которые заменят два прежних WC-135C/W. Техника будет использоваться для контроля за проведением испытаний ядерного оружия.

В оснащение «самолётов-нюхачей» входят датчики, фиксирующие сейсмическую активность, а также воздушные фильтры, позволяющие обнаруживать в воздухе радиоактивные частицы, и другое оборудование, которое позволяет обнаружить атомные взрывы, сообщает The National Interest.

Новые самолёты, несмотря на то, что они построены на базе воздушных танкеров 60-х годов, имеют ресурс планера для полётов ещё в течение десятилетий. WC-135R помимо специальной электроники получили более эффективные, мощные и экологичные двигатели CFM56, улучшенное навигационное и радио оборудование.

В настоящее время ВВС США используют WC-135 в основном для полётов в районе Корейского полуострова в связи с созданием ядерного оружия Северной Кореей и первого подземного ядерного взрыва, который КНДР провела в 2006 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Продукция
KC-135
Компании
Boeing
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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