Подводники попали под тщательный медконтроль

Для подводников ввели систему непрерывного скрининга на коронавирус. Их ежедневно проверяют врачи, которые проводят тесты, даже если у моряков нет симптомов заболевания.

А перед выходом в море и возвращением на базы корабли встают на якорный режим - двухнедельный карантин у берега. Контакты между гарнизонами практически исключены. Эксперты отмечают, что даже в нынешних условиях стратегические ракетоносцы должны нести боевое дежурство по графику и проникновение COVID-19 на борт необходимо полностью исключить.

При наличии малейших признаков болезни член команды заменяется и остается на берегу.

Как сообщили источники «Известий» в главкомате ВМФ, все пункты базирования ракетоносцев находятся на удалении от крупных городов и серьёзно охраняются. Гаджиево и Видяево в Мурманской области, а также Вилючинск на Камчатке имеют статус закрытых административных территориальных образований - попасть туда можно только при наличии пропуска.

После того как коронавирус стал распространяться по России, секретный режим в поселках еще больше ужесточили. В частности, офицерам запретили ездить на совещания в штабы флотов и другие гарнизоны. Все служебные вопросы решаются дистанционно — через «военный интернет».