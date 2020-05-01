В Китае спущено на воду судно, оснащенное гибридной установкой с литий-ионными батареями

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В Китае спущено на воду патрульное и аварийно-спасательное судно Shenhai 01 ("Глубокое море 01"), ставшее первым в КНР судном с электрической энергетической установкой с литий-ионными батареями. Церемония прошла 28 апреля 2020 году в Гуанчжоу на китайском судостроительном предприятии Huangpu Wenchong Shipbuilding Company Limited, передает блог bmpd.

Как сообщается, судно построено по заказу Морской администрации Шэньчжэня для обеспечения безопасности проводки судов-газовозов. Контракт на постройку судна был подписан в 2018 году, передача судна заказчику запланирована на этот год.

Среди задач нового судна - патрулирование и осуществление лоцмейстерских работ, надзор за безопасностью подходов к порту Шэнчжэня, мониторинг морской и воздушной обстановки и аварийно-спасательные работы.

Полное водоизмещение судна составляет 1450 тонн, длина - 78 м, ширина - 12,8 м и осадка - 5,5 м. Экипаж 60 человек. Судно оснащено подводными дистанционно управляемыми аппаратами, имеется вертолетная площадка. Скорость хода 18 узлов, дальность плавания - 1000 миль.

На судне установлена гибридная электроэнергетическая установка, включающая в себя три дизель-генератора мощностью по 2080 кВт и две винто-рулевые колонки-движителя с электродвигателями, а также две группы литий-железо-фосфатных аккумуляторных батарей заявленной емкостью по 750 КВт⋅ч. Электродвигатели питаются от аккумуляторных батарей, которые заряжаются от дизель-генераторов.