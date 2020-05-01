Компания Saab передала ВВС ОАЭ первый самолет ДРЛОиУ "ГлобалАй"

ЦАМТО, 30 апреля. Шведская компания Saab 29 апреля объявила о передаче ВВС ОАЭ первого самолета ДРЛОиУ "ГлобалАй" (GlobalEye). После завершения церемонии на предприятии в Линчепинге самолет выполнил перелет в Абу-Даби.

Теперь приемочные испытания будут проводиться военнослужащими ВВС ОАЭ, процесс будет поддерживаться группой специалистов Saab на территории страны. Компания уже провела обучение пилотов и операторов заказчика.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2015 года в ходе авиасалона Dubai AirShow компания Saab объявила о заключении с Объединенными Арабскими Эмиратами базового контракта на поставку многофункциональных воздушных систем ведения разведки SRSS (Swing Role Surveillance System) "ГлобалАй" на базе новой версии РЛС "Эриай". Стоимость контракта на поставку двух комплектов системы на платформе коммерческих реактивных самолетов Global-6000 компании Bombardier составила около 1,27 млрд. долл.

В феврале 2017 года в ходе выставки IDEX-2017 был заключен контракт стоимостью 865,7 млн. дирхамов (около 233 млн. долл.) на поставку третьего комплекта системы SRSS и необходимых запасных частей.

Выкатка первого самолета состоялась на предприятии Saab в Линчепинге 23 февраля 2018 года. Летные испытания платформы начались 14 марта 2018 года.

Наземные системы были переданы командованию ВВС и ПВО ОАЭ еще до прибытия первого самолета. Предполагается, что поставка оставшихся двух самолетов будет выполнена до конца 2021 года.

"ГлобалАй" является дальнейшим развитием разработанных Saab систем ДРЛОиУ. Самолет оснащен новой надфюзеляжной РЛС "Эриай ER" S-диапазона с активной антенной решеткой с электронным сканированием, разработанной с использованием современной элементной базы на основе нитрида галлия (GaN). Как заявлено, "Эриай ER" устойчива к воздействию помех, на 70% увеличивает дальность обнаружения малозаметных воздушных целей и позволяет обнаруживать крылатые ракеты в сложной помеховой обстановке. Дальность обнаружения станции превышает 650 км и может быть увеличена путем фокусировки энергии.

Кроме того, платформа оборудуется многорежимной РЛС "Сиспрей-7500E" группы Leonardo, убирающейся ОЭ/ИК станцией разведки Star SAFIRE 380-HD, автоматической системой госопознавания, комплектом радиоэлектронной борьбы HES-21. Система наблюдения обеспечит возможность одновременного обнаружения и сопровождения целей в воздухе, на земле и в море. Самолет может патрулировать назначенный район более 13 часов, максимальная скорость составляет 450 узлов.

В ноябре 2019 года на авиасалоне Dubai AirShow Объединенные Арабские Эмираты объявили о намерении заключить с Saab контракт на покупку двух дополнительных систем. Тем не менее, контракт на их поставку пока не подписан.

Хотя Bombardier перешла на производство самолетов Global-6500, у Saab еще имеется возможность приобретения двух планеров Global-6000 для ВВС ОАЭ.