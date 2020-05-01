В Москве под руководством главы военного ведомства прошло заседание Коллегии Минобороны России

ЦАМТО, 30 апреля. В Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу 29 апреля прошло заседание Коллегии Минобороны России.

Открывая заседание, глава военного ведомства предложил обсудить ход работ по недопущению в Вооруженных Силах распространения коронавирусной инфекции.

Как отметил министр обороны, борьба с этим злом по-прежнему остается актуальной темой мировой повестки.

"Контроль мероприятий по предупреждению распространения в Вооруженных Силах коронавирусной инфекции с учетом мониторинга ситуации в стране осуществляет оперативный штаб Министерства обороны", – сообщил Сергей Шойгу.

Он отметил, что для диагностики заболевания развернуты 23 специализированные лаборатории, способные в сутки проводить до 11,5 тыс. тест-исследований. Для изоляции лиц, контактировавших с больными коронавирусной инфекцией, и наблюдения за ними сформировано 182 обсервационных центра на 30 тыс. пациентов. В военных госпиталях подготовлено 6745 мест для возможного лечения инфицированных военнослужащих.

"По поручению президента Российской Федерации ведется строительство 16 многофункциональных медицинских центров. Два из них – в Нижнем Новгороде и Одинцове – уже сданы. 30 апреля будут введены в эксплуатацию еще шесть центров, а до 15 мая – оставшиеся", – напомнил глава военного ведомства.

Кроме того, для своевременного лечения инфекционных больных подготовлено к развертыванию семь мобильных подразделений на 700 мест. Выделено 86 врачебно-сестринских бригад.

На госпитальном судне "Иртыш" развернуто 450 мест под размещение неинфицированных пациентов, чтобы разгрузить госпитали Минобороны России на Дальнем Востоке для приема пациентов с коронавирусной инфекцией.

"Напомню, что в настоящее время наши медики и специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты помогают в борьбе с коронавирусом в Сербии и Италии", – добавил Сергей Шойгу.

Всего российским сводным отрядом, действующим в Республике Сербия, проведен комплекс работ в 28 городах. В итальянской провинции Ломбардии – в 83 населенных пунктах.

"Работу продолжаем. Завершили работу в Боснии и Герцеговине, в Республике Сербской", – сообщил министр обороны России.

По этому вопросу Сергей Шойгу поручил:

- руководителю оперативного штаба продолжить мероприятия по предотвращению завоза в Вооруженные Силы коронавирусной инфекции и ее распространения;

- главнокомандующим видами Вооруженных Сил, командующим войсками военных округов, Северным флотом и родами войск обеспечить неукоснительное выполнение решений оперативного штаба по недопущению завоза в Вооруженные Силы коронавирусной инфекции и ее распространения;

- начальнику Главного военно-медицинского управления обеспечить необходимую медицинскую помощь инфицированным военнослужащим, регулярное пополнение запаса медицинских изделий, средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов для профилактики и лечения коронавирусной инфекции, тестирование пациентов с подозрением на коронавирус;

- начальнику войск радиационной, химической и биологической защиты поддерживать необходимый запас тест-систем для диагностирования коронавирусной инфекции;

- начальнику Национального центра управления обороной осуществлять координацию и контроль выполнения данных поручений.

Второй вопрос, вынесенный на повестку заседания, касался весеннего призыва граждан на военную службу, который стартовал 1 апреля.

Как подчеркнул Министр обороны, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации до 15 июля в войска будет направлено 135 тыс. человек.<…>

В заключении заседания Коллегии Минобороны России глава военного ведомства предложил обсудить ход выполнения планов деятельности Центрального военного округа и Воздушно-десантных войск в части реализации майских указов президента Российской Федерации, а также решений, принятых на совещаниях в Сочи и Послания президента РФ.

"На Центрально-Азиатском стратегическом направлении командование Центрального военного округа продолжает совершенствовать систему управления и подготовки войск к выполнению задач по предназначению, переоснащение на новейшее вооружение и технику, – сообщил министр обороны. – Особое внимание уделяется двусторонним учениям, а также комплексному решению вопросов – от реагирования на кризисные ситуации и зарождения военных угроз до планирования стратегических операций".

Сергей Шойгу отметил, что количество предусмотренных на этот год мероприятий оперативной подготовки увеличилось на 13%, мобилизационной – на 9%, боевой – на 36%. Их итогом станет двустороннее командно-штабное учение на местности двух армий с созданием коалиционных группировок войск.

Подготовка органов военного управления и войск округа к решению задач на Центрально-Азиатском стратегическом направлении осуществляется в тесном взаимодействии с вооруженными силами государств-членов ОДКБ и ШОС. По сравнению с прошлым годом количество мероприятий совместной подготовки увеличилось на 14%.

Кроме того, планируется завершить очередные этапы строительства в пяти военных городках и ввести в эксплуатацию 247 зданий и сооружений.

Войска округа продолжают оказывать помощь субъектам Российской Федерации в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера. Инженерными подразделениями в зимний период расчищено от снега более 300 км дорог, что позволило восстановить транспортное сообщение между четырьмя крупными населенными пунктами Алтайского края и возобновить обеспечение более 30 тыс. местных жителей.

В трех регионах – Алтайском крае, Челябинской области и Республике Татарстан – проведены взрывные работы для ликвидации ледовых заторов на реках. Предотвращена угроза затопления 12 населенных пунктов, где проживает более 16 тыс. человек.

"Что касается Воздушно-десантных войск. Продолжается их развитие в качестве основных сил быстрого реагирования. Подготовка соединений и воинских частей ведется с опорой на боевой опыт, полученный в Сирии, направлена на поиск более эффективных и нестандартных решений поставленных задач. Часть из них будет отработана в ходе стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2020", – заявил глава военного ведомства. – В рамках подготовки к нему запланирован комплекс мероприятий оперативной и боевой учебы, включая командно-штабное учение на местности двух соединений с десантированием".

Сергей Шойгу также напомнил, что с 19 по 24 апреля в районе архипелага Земля Франца Иосифа прошло учение с подразделениями специального назначения. Впервые в мировой практике была десантирована группа с высоты 10 тыс. м.

Высотное десантирование позволяет подразделениям специального назначения действовать скрытно на значительном удалении от объекта разведки в любом регионе и даже в арктических условиях.

"Большое внимание уделяем наращиванию боевых возможностей Воздушно-десантных войск, в том числе за счет оснащения современной техникой. В марте принят на вооружение восьмой батальонный комплект модернизированных боевых машин БМД-4М, до конца года поступят еще два батальонных комплекта", – добавил министр обороны.

Всего за указанный период планируется поставить Воздушно-десантным войскам более 15 тыс. комплектов средств десантирования и парашютных систем, свыше 400 ед. нового и модернизированного вооружения. В результате доля современных образцов будет доведена до 72%.

До конца года предстоит обустроить военную инфраструктуру четырех соединений и ввести в эксплуатацию 77 зданий и сооружений, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.