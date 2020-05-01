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Военное обозрение

ЛНА Хафтара объявила о приостановке боевых действий

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Источник изображения: topwar.ru

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара заявила о прекращении боевых действий в стране, но оставила за собой право "отвечать на нападения". Об этом сообщил официальный представитель ЛНА генерал-майор Ахмед аль-Мисмари.

Выступая в эфире телеканала Al Hadath, аль-Мисмари заявил, что командование ЛНА приняло решение о приостановке в одностороннем порядке боевых действий на всей территории Ливии. Такое решение принято "в ответ на призыв дружественных стран". При этом генерал подчеркнул, что ЛНА оставляет за собой право "жестко отвечать" на нападения террористов.

Командование ЛНА пообещало в течение нескольких дней представить дорожную карту переходного периода, в рамках которой будут созданы новые органы государственной власти в "соответствии с волей народа".

В течение нескольких дней будет объявлена дорожная карта переходного периода, который возглавит фельдмаршал Хафтар. Она предусматривает, в том числе принятие новой конституционной декларации

- пояснил аль-Мисмари.

Напомним, что 27 апреля этого года командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар заявил о смене власти в Ливии и что берет управление государством на себя. При этом Хафтар признал недействительным Схиратское соглашение 2015 года, принятое под "давлением ООН и западных стран", по которому было создано Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа, заседающее в Триполи.

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