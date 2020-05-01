На форуме "Армия-2020" обсудят предложения по развитию информационных систем Вооруженных Сил

ЦАМТО, 30 апреля. Актуальные вопросы развития информационных систем ВС РФ станут предметом обсуждения представителей делового сообщества, научных кругов и профильных специалистов органов военного управления и предприятий ОПК России в рамках научно-деловой программы МВТФ "Армия-2020".

Мероприятие будет посвящено рассмотрению актуальных вопросов, касающихся развития информационных систем Вооруженных Сил Российской Федерации.

Участники дискуссии обсудят основные требования к информационным системам Минобороны России, а также рассмотрят факторы, сдерживающие их развитие.

В рамках работы мероприятия участники круглого стола рассмотрят предложения руководителей предприятий оборонно-промышленного комплекса и других отраслей отечественной промышленности, научно-исследовательских, производственных, научно-производственных организаций по обеспечению развития информационных систем Вооруженных Сил Российской Федерации, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.