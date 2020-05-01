Концерн "Вега" начал работы по созданию системы "Эгида", предназначенной для противодействия БЛА

ЦАМТО, 30 апреля. Концерн "Вега" (входит в холдинг "Росэлектроника") начал работы по созданию системы противодействия беспилотникам, которая сможет определять тип БЛА-нарушителей, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу холдинга.

"Новая система получила название "Эгида". В ее состав войдут разработанные ранее в концерне пассивный когерентный локатор для обнаружения движущихся объектов, в том числе не излучающих GPS-сигналы, модуль подавления "Серп" и модуль радиомониторинга "Черемуха", который позволяет определить местоположение оператора БЛА. В новой модификации система получит новое ПО и более компактную антенную решетку. В первом квартале 2021 года планируется завершить работы", – сказали "РИА Новости" в холдинге.

Благодаря специальному программному обеспечению система сможет отличить БЛА самолетного типа от вертолетного и аэростатического. Это позволит прогнозировать траекторию посадки беспилотника после прерывания его канала связи с пунктом управления. "Система также сможет обнаруживать и нейтрализовать БЛА, работающие по зашифрованным каналам связи или глушащие свой сигнал", – уточнили в пресс-службе холдинга "Росэлектроника" (входит в "Ростех").

Технология типирования объектов существенно расширяет возможности применения системы – ее можно будет использовать в качестве инструмента контроля движения судов или наземных транспортных средств. Это поможет оперативно реагировать в случае появления посторонних объектов в зоне повышенной опасности: машин аэродромного обслуживания во время взлета или посадки самолетов, лодок и катеров при прохождении фарватера крупными судами.