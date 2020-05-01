Два противолодочных самолета Ту-142 выполнили плановый полет над нейтральными водами

ЦАМТО, 30 апреля. Два противолодочных самолета Ту-142 Северного флота России выполнили плановый полет в дальней морской зоне, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

"Два экипажа дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнили плановый учебный полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей. Продолжительность полетного задания составила более 12 часов", – говорится в сообщении.

Летчики отработали прохождение заданного курса над безориентирной местностью и слаженность действий при пилотировании с отсутствием наземных средств аэронавигации. Помимо этого, экипажи решили задачи в дальней морской зоне и выполнили ледовую разведку.

На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали норвежские истребители F-16 и F-35 и британские истребители "Тайфун".

В сообщении отмечается, что "полет дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".

Уточняется, что полеты самолетов противолодочной авиации Северного флота России проводятся в рамках программы боевой подготовки экипажей Ту-142 в зимнем учебном периоде. Аналогичные полетные задания были отработаны в феврале 2020 года.