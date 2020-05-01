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Российская газета

Корабли Береговой охраны США атаковали рыбацкое судно Венесуэлы

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Источник изображения: rg.ru

Патрульные корабли Береговой охраны США James и Tornado (PC-14) атаковали и досмотрели рыболовецкое судно, шедшее под флагом Венесуэлы. Инцидент произошел недалеко от территориальных вод Сальвадора.

Как сообщает издание El Carabobeno, силовые действия против венесуэльского судна произошли 28 апреля в международных водах юго-западной части Тихого океана.

Командование Береговой охраны США отмечает, что американские моряки действовали в рамках операции по противодействию контрабанды наркотиков.

Отметим, что патрульный корабль Tornado (PC-14) для действия в прибрежной морской зоне был построен для американских ВМС в 1999 году, но через пять передан в Береговую охрану. Вооружение корабля две автоматические 25-мм пушки Mk38, два станковых гранатомета Mk19, 12,7-мм крупнокалиберные пулеметы и шесть зенитных ракет Stinger. Экипаж - 30 человек. Скорость хода - 31 узел (57 километров в час).

Командно-штабной корабль James начал нести службу в 2015 году. На его вооружении имеется 57-мм артиллерийская установка, 20-мм скорострельная автоматическая пушка, шесть пулеметов. На корабле могут базироваться вертолет, тяжелый беспилотник или легкий патрульный самолет. Экипаж 111 человек.


Николай Грищенко

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  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Сальвадор
США
Продукция
Mk.19
Stinger
Проекты
БПЛА
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