Корабли Береговой охраны США атаковали рыбацкое судно Венесуэлы

USCGC James led a joint boarding with @USSTornadoPC14 on a Venezuelan fishing vessel supporting @SOUTHCOM and Presidential National Security Objectives to stem the flow of narcotics to the U.S. from South and Central America. #counterdrugops @NAVSOUS4THFLT @USCGLANTAREA @USCG pic.twitter.com/0vMG3bTLM7 — USCGPacificSouthwest (@USCGPacificSW) April 28, 2020

Патрульные корабли Береговой охраны США James и Tornado (PC-14) атаковали и досмотрели рыболовецкое судно, шедшее под флагом Венесуэлы. Инцидент произошел недалеко от территориальных вод Сальвадора.

Как сообщает издание El Carabobeno, силовые действия против венесуэльского судна произошли 28 апреля в международных водах юго-западной части Тихого океана.

Командование Береговой охраны США отмечает, что американские моряки действовали в рамках операции по противодействию контрабанды наркотиков.

Отметим, что патрульный корабль Tornado (PC-14) для действия в прибрежной морской зоне был построен для американских ВМС в 1999 году, но через пять передан в Береговую охрану. Вооружение корабля две автоматические 25-мм пушки Mk38, два станковых гранатомета Mk19, 12,7-мм крупнокалиберные пулеметы и шесть зенитных ракет Stinger. Экипаж - 30 человек. Скорость хода - 31 узел (57 километров в час).

Командно-штабной корабль James начал нести службу в 2015 году. На его вооружении имеется 57-мм артиллерийская установка, 20-мм скорострельная автоматическая пушка, шесть пулеметов. На корабле могут базироваться вертолет, тяжелый беспилотник или легкий патрульный самолет. Экипаж 111 человек.

Николай Грищенко