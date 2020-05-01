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Военное обозрение

Военнослужащие США забраковали испытуемую систему для предотвращения «дружественного огня»

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Источник изображения: topwar.ru

В армии США продолжаются испытания так называемого «умного» оружия, основная задача которого уберечь военнослужащих от «дружественного огня». Оружие должно либо сигнализироваться о том, что в данном направлении стрельба не должна осуществляться из-за высокой вероятности попадания в своего боевого товарища, либо блокировать саму возможность осуществления выстрела в такой момент. Пока акцент сделан на первом варианте.

В «умное» пытаются превратить различные существующие варианты американского стрелкового оружия. Одно из таких – автоматический карабин M4 калибра 5,56 мм.

Возобновлены испытания специальных систем, которые позволяют военнослужащему получать визуальный и/или звуковой сигнал для предотвращения «дружественного огня». Действует такая система в случае оснащения всех бойцов подразделения подобными устройствами. И любой военнослужащий, у которого на оружии нет «умной» системы, будет восприниматься «умной» системой другого военнослужащего в качестве противника. Это своеобразный вариант тактической системы «свой-чужой», который производится в несколько странах мира, но пока особенно широкого распространения так и не получил.

По некоторым данным, нечто подобное попытались использовать военнослужащие сил специальных операций в Афганистане во время испытаний в боевых условиях.

Однако американские военные отмечают, что важную роль играет психологический эффект недоверия к системе. В условиях яркого света и запылённости, при шуме боя, полагаться на 100% на то, что световой или звуковой сигнал будет обязательно воспринят организмом адекватно ситуации, нельзя. Тем более, все органы чувств человека работают в стрессовом режиме, что может привести к непрогнозируемой реакции на сигнал, полученный от стрелкового оружия.

В целом, военнослужащие армии США, участвовавшие в испытаниях "умного оружия", пока систему забраковали. Человеческий фактор всё ещё превалирует.

Теперь разработчики пытаются акцентуализировать сигнал от "умной" системы, чтобы бойцом он воспринимался однозначно даже в условиях стрессовой ситуации.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
США
Продукция
M4 Carbine
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