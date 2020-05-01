Взрыв редкой российской авиабомбы показали на видео

В Сети появились фото очень редкого авиационного боеприпаса - 500-килограммовой имитационной бомбы ИАБ, - и видео его применения.

ИАБ изображает на учениях взрыв тактического спецбоеприпаса ТН-1200, входящего в арсенал фронтового бомбардировщика Су-24М. Либо другого ядерного оружия. По понятным причинам применять среди своих войск настоящую атомную бомбу невозможно.

- Устройство у бомбы простое. По сути, это бочка с керосином и взрывателем. При подрыве боеприпаса керосин превращается в газовоздушную смесь и красиво вспыхивает в виде грибка, весьма отдаленно напоминающего ядерный, - пишет опубликовавший файлы FighterBomber.

Отмечается, что данный боеприпас крайне редок. Еще более раритетно видео его использования .

Антон Валагин