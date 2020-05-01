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Военное обозрение

Украина поставила за рубеж РЛС собственного производства

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Источник изображения: ГК "Укроборонпром"

В рамках контракта с зарубежным заказчиком Украина изготовила и поставила за границу радиолокационную станцию. Эта военная техника произведена украинским предприятием ООО «Аэротехника-МЛТ».

Такое сообщение сделала пресс-служба госконцерна «Укроборонпром».

Контракт с иностранным заказчиком подписала компания «Укрспецэкспорт», являющаяся частью структуры «Укроборонпрома». Компания-получатель и страна назначения в пресс-релизе не указывается.

Директор компании «Укрспецэкспорт» Вадим Ноздря очень доволен контрактом и полон энтузиазма:

Несмотря на карантинные мероприятия и ограниченное авиационное сообщение во всем мире, «Укрспецэкспорт» продолжает работать над исполнением контрактов. Как бы это сложно ни было в условиях пандемии, которая почти остановила экономическую деятельность многих стран мира, являющихся нашими партнерами, «Укрспецэкспорт» продолжает выполнять свои обязательства. Сегодня в соответствии с графиком мы в полном объеме отгрузили иностранному заказчику продукцию по контракту.

В прошлом году объем экспорта концерна «Укроборонпром» составил 908 миллионов долларов, а в этом году он может достичь одного миллиарда.

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Страны
Украина
Компании
Аэротехника
Укроборонпром
Укрспецэкспорт
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