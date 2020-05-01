Взятие Сайгона: 45 лет назад танк Т-54 положил конец Вьетнамской войне

Ровно 45 лет назад завершилась Вьетнамская война, один из самых масштабных конфликтов второй половины XX века.

Утром 30 апреля 1975 года войска Вьетнамской народной армии под командованием генерала Ван Тьен Зунга вошли в Сайгон - столицу Южного Вьетнама. Колонны танков Т-54, ПТ-76 и их китайских "собратьев" с грохотом расползались по улочкам "Парижа Востока", практически не встречая сопротивления. Главные бои состоялись раньше, еще на подступах. А здесь царили хаос и паника. На дорогах можно было увидеть странную картину: сотни пар армейской ботинок, распластанная военная форма, каски. Словно защитники Сайгона в одно мгновение испарились и сбросили амуницию, как ненужную оболочку. Дело в том, что солдаты спешно переоделись в гражданское, чтобы слиться с мирными жителями.

Финальная часть весеннего наступления под кодовым названием "Хо Ши Мин" заняла четыре дня. Однако подготовка к этой компании длилась целый год.

В книге "Война во Вьетнаме" отставного генерал-лейтенанта армии США Филиппа Б. Дэвидсона, руководившего в период конфликта разведывательным отделом, подробно описано, как Армия Северного Вьетнама (АСВ) собирала силы в кулак.

Эффективная война в тропиках немыслима без хорошей инфраструктуры. И вьетнамское бездорожье не раз рушило самые амбициозные планы обеих сторон конфликта. А потому инженеры АСВ к востоку от Аннамского хребта простроили трассу шириной восемь метров с твердым покрытием. Был протянут топливопровод. Связисты "опутали" подконтрольные северянам территории Южного Вьетнама 20 000 километров телефонных проводов.

В это же время генштаб реорганизовал боевые части: отдельные батальоны были сгруппированы в полки, полки объединены в дивизии, а те, в свою очередь, вошли в состав корпусов АСВ. Армию поддерживали саперы, танки, артиллерийские и зенитные части и даже импровизированная тактическая авиация.

"И что особенно впечатляет, АСВ смогла наладить достойное тыловое снабжение всей этой огромной воинской массы, моральный дух которой был необычайно высок", - отмечает Филипп Дэвидсон.

Армия Республики Вьетнам (АРВ), могла противопоставить противнику 5-ю, 18-ю, 22-ю и 25-ю дивизии, а также остатки бронетанковой бригады, воздушно-десантной дивизии и дивизии морской пехоты и потрепанные группы рейнджеров.

Однако дело даже не в количественном соотношении сил. Морально "южане" были сломлены еще в 1973 году, когда после Парижского мирного соглашения США, по сути, устранились от участия в войне и свели к минимуму финансовую поддержку Сайгона. Впрочем, выводить свои деморализованные войска Америка начала гораздо раньше под флагом "вьетнамизации" конфликта. Согласно этой стратегии, АРВ, обученная и оснащенная Пентагоном, должна была продолжать войну своими силами.

И если на бумаге это выглядело гладко, то по факту США попросту бросили своих союзников на произвол судьбы. А поводу их боевой подготовки метко высказался генерал Абрамс: "Не знаю, научилась ли АРВ у нас чему-нибудь хорошему, но я, черт возьми, уверен, что плохого они нахватались сполна".

Одной из главных проблем, вооруженных сил Южного Вьетнама стало то, что они, обнищав, по инерции вели "войну богачей". Поддержка США развратила их.

Любопытно, что во время планирования весеннего наступления руководство АСВ даже не осознавало масштабов бедственного положения своего противника. А потому взятие Сайгона было изначально намечено на 1976 год.

Однако после того как 30 марта пал крупный город Да-Нанг, было принято решение брать Сайгон до наступления сезона дождей. Бронетанковые силы АСВ устремились на юг, преодолевая по 50 километров в день.

9 апреля начался штурм Ксуан-Лока, который был ключом к Сайгону. Это сражение стало одним из самых ожесточенных за всю историю Вьетнамской войны. Защитники города держались героически, отбивая одну массовую атаку пехоты за другой, хотя их при этом еще утюжила тяжелая и реактивная артиллерия. Всего на дивизию южан обрушилось около 20 000 снарядов и ракет. Взять Ксуан-Лок удалось только через 13 дней - 22 апреля.

А за день до этого президент Южного Вьетнама Тхиеу подал в отставку и спешно улетел из Сайгона на Тайвань. Бегство лидера ввергло столицу в хаос.

К концу апреля Сайгон с нескольких сторон обступили танковые части. Финальная операция "Хо Ши Мин", предполагала уничтожение врага на подступах к городу и захват его ключевых объектов. Саму столицу Южного Вьетнама хотели максимально уберечь от разрушения. И этот план удался.

28 апреля летчики Северного Вьетнама на трофейных штурмовиках A-37 Dragonfly атаковали авиабазу Таншоннят (Тансоннхут). Здесь были уничтожены остатки боевой авиации АРВ. А затем по аэропорту ударили танки и артиллерия. Под огонь попали капралы морской пехоты Дарвин Джадж и Чарльз Макмэхон, которые обеспечивали, безопасность прилегающего к объекту офиса военного атташе США в Сайгоне. Они стали последними американскими жертвами Вьетнамской войны.

А 29 апреля штаты приступили к операции "Порывистый ветер" - крупнейшей в истории эвакуации с помощью вертолетов. Довольствоваться винтокрылыми машинами пришлось как раз таки из-за потери аэропорта. Американских граждан, а также вьетнамцев, работавших на американскую администрацию, вывозили на корабли. Вот что вспоминает об этом госпитальный санитар ВМС США Стивен Клинкхаммер, служивший на авианосце "Мидуэй": "Полетная палуба была настолько забита вертолетами, что нам приходилось спихивать их за борт, потому что места не оставалось, и нашим собственным "вертушкам" было некуда садиться. Летали с перегрузкой, запихивая по двадцать пять человек за раз - и вьетнамцев, и американцев. Царил всеобщий хаос…Бежали солдаты южно-вьетнамской армии, они прибывали, обгоняли мирных жителей, стреляли в мирных жителей, постоянно пытались выбраться оттуда первыми. Лучшее описание происходившего - "каждый сам за себя".(Из книги Ал Сантоли "Все, что было у нас").

Тысячи людей штурмовали американское посольство, которое, по словам агента ЦРУ, в Сайгоне Фрэна Снеппа было "островом в море хаоса". В это время на обезумевших от паники людей сыпался дождь из обгоревших бумаг и денежных банкнот. Перед эвакуацией дипломаты спешно уничтожали документы и деньги, предназначавшиеся для вьетнамских сотрудников. А сжигатель установили прямо на крыше посольства. Всего огню предали около 5 миллионов долларов.

Последними отсюда эвакуировали 11 морских пехотинцев. Как свидетельствовал генерал-лейтенант Филипп Дэвидсон, за несколько часов до того, как над Дворцом Независимости взвился красный флаг, радист посольства США отправил сообщение: "Битва была жестокой и долгой, и мы проиграли… Сайгон прощается с вами".

В тот момент около 400 вьетнамцев терпеливо продолжали ждать у стен здания, веря, что за ними прилетит вертолет.

"Но мы знали, что их не заберут, мы их предали. Это была вьетнамская война в миниатюре: великие планы и никудышная реализация", - признавался дипломат Гарри Саммерс.

Но если символом поражения Америки во Вьетнаме стал вертолет Bell UH-1 "Ирокез", который сбрасывают за борт, чтобы освободить место для беженцев, то символом победы Вьетконга стал танк Т-54, снесший ворота Дворца Независимости. За годы конфликта Советский Союз поставил вьетнамским товарищам около 700 танков. И львиная доля пришлась на "пятьдесят четверки". Они славно здесь повоевали.

Основное противоборство у них развернулось с М41. И хотя "Бульдоги" уступали в мощи Т-54, их нельзя было назвать легкими противниками. Во Вьетнаме воевала не просто техника, а две танковые школы. И советская одержала вверх над американской.

Символично, что вслед за Т-54 на площадь Дворца Независимости въехал его китайский "близнец" Тип 59. Без поддержки обеих держав победа АСВ была бы немыслима.

В 14:30 последний президент Южного Вьетнама Дуонг Ван Минь после ареста в своей резиденции объявил по радио о полной капитуляции.

Принимавший капитуляцию полковник северовьетнамской армии Буй Тин заявил: "Между вьетнамцами нет победителей и побеждённых. Лишь американцы были побеждены".

Олег Корякин