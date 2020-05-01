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Интерфакс-АВН

Российские корабли провели ракетные стрельбы в Тихом океане

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Большой противолодочный корабль Адмирал Пантелеев. Архивное фото
Большой противолодочный корабль Адмирал Пантелеев. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба ВМФ

Москва. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Серию практических ракетных и артиллерийских стрельб по воздушным и береговым целям выполнили четыре боевых корабля Приморской флотилии, сообщила в четверг пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

"Сегодня две тактические группы кораблей в составе флагмана ТОФ ракетного крейсера "Варяг", эскадренного миноносца "Быстрый", больших противолодочных кораблей "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев" выполнили стрельбу из корабельных автоматических пушек АК-130 и АК-100 по береговым целям, скрытым рельефом местности", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Мишени имитировали долговременные огневые укрепления и скопление техники условного противника, информирует штаб флота.

По его данным, ранее в Авачинском заливе прошли учения, на которых отрабатывалась коллективное отражение атаки средств воздушного нападения условного противника. Три малых противолодочных корабля, обозначая атаку "противника", произвели в направлении района учения пуски ракет-мишеней "Саман".

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Пантелеев
Адмирал Трибуц
АК-100
Проекты
1143 Кречет
1164 Атлант
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
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