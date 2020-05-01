Подписаны франко-германские соглашения о создании перспективного основного танка

Министерство обороны Германии 28 апреля 2020 года сообщило, что министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и министр вооруженных сил Франции Флоренс Парли подписали два соглашения относительно осуществления обоими государствами совместной программы разработки перспективного основного танка Main Ground Combat System (MGCS).

Абстрактное футуристическое представление возможного облика франко-германской платформы перспективного основного танка Main Ground Combat System (MGCS) (с) French-German Research Institute of Saint-Louis

Было подписано рамочное соглашение (Framework Agreement), определяющее основные условия, организацию и структуру управления программы MGCS. Оговорено, что заключаемые по программе контракты будут основаны на 50-процентном паритетном финансировании между Германией и Францией. Кроме того, обе страны должны получить "достаточные" права интеллектуальной собственности на результаты НИОКР по программе.

Также министрами было подписано 1-е соглашение об имплементации (Implementing Arrangement 1), которое служит основой для начала двухлетнего этапа НИР по определению архитектуры системы MGCS. По итогам данного этапа будет начата разработка демонстратора технологий, с помощью которого будут окончательно утверждены немецкие и французские требования к MGCS. По этвау НИР Германия и Франция также разделяют расходы. 11 марта 2020 года комитет по бюджету германского Бундестага одобрил выделение немецкой части финансирования по этапу НИР.

Напомним, что меморандум о взаимопонимании относительно осуществления Германией и Францией совместной программы разработки перспективного основного танка Main Ground Combat System (MGCS) был подписан министрами обороны двух стран 19 июня 2018 года. По программе MGCS предусматривается создание нового основного танка для замены танка Leopard 2 в армии ФРГ и танка Leclerc во французской армии. В меморандуме начало этапа НИР по программе было обозначено в 2019 году с тем чтобы тактико-технические требования к танку были сформулированы к 2024 году. Начало поступления новых танков на вооружение запланировано на 2035 год. Руководство программой будет осуществлять немецкая сторона.