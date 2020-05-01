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Военное обозрение

«Всё ещё может сражаться»: аналитики обнаружили «Панцирь-С1» с поврежденной РЛС

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Источник изображения: http://www.defense-arabic.com/

Несколько дней назад в информационном пространстве появилось изображение боевой машины комплекса противовоздушной обороны «Панцирь-С1Э». Аналитики разглядели на ней следы повреждений, впрочем, не делая поспешных заявлений о получении боевых «травм».

Указанное изделие было приобретено ОАЭ и передано ими в распоряжение Ливийской национальной армии (которой командует Халифа Хафтар). В настоящее время боевая машина продолжает действовать на территории раздираемой гражданской войной страны.

Издание Defense Arabic, получив изображения «Панциря», обратило внимание на одну деталь, говорящую о его повреждениях. На неотчетливом снимке видна существенная деформация радиолокационной станции 1РС1-1Е.

Она отвечает за обнаружение целей в дециметровом диапазоне. Как отмечает издание, не факт, что данное повреждение было получено в результате попыток противника подавить средства ПВО ЛНА или других атак. Оно могло быть вызвано аварией или техническим сбоем.

При этом указывается, что если РЛС пребывает в неработоспособном состоянии, это не означает утрату зенитным ракетно-пушечным комплексом боевых возможностей: он ещё может сражаться, опираясь на радары других ЗРПК, которые находятся с ним в связке.

Defense Arabic, основываясь на других деталей изображения, полагает, что поврежденный «Панцирь» находится в Гарьяне (северо-запад страны).

Изображение БМ «Панцирь-С1» с поврежденной РЛС и, для сравнения, типовой

Источник изображения: http://www.defense-arabic.com/

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  • В новости упоминаются
Страны
Ливия
ОАЭ
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Проекты
ИТ
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