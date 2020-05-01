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Интерфакс-АВН

Дипломаты РФ и США: Москва и Вашингтон к концу марта провели более трехсот инспекций в рамках ДСНВ

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Флаги России и США
Флаги России и США.
Источник изображения: Голос России

Москва. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Россия и США по состоянию на конец марта 2020 года провели 328 инспекций в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявили посол РФ в США Анатолий Антонов и американский дипломат, бывшая заместитель госсекретаря США, экс-замгенсекретаря НАТО Роуз Геттемюллер.

"По состоянию на конец марта 2020 года российская и американская стороны провели 328 инспекций на местах - посещений баз межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков. Было направлено 19 815 уведомлений - сообщений о статусе СНВ", - отмечается в совместной статье Антонова и Геттемюллер, опубликованной в четверг в газете "Коммерсант".

"Таким образом, мы имеем представление об актуальном состоянии стратегических ядерных сил друг друга", - добавили дипломаты.

При этом они подчеркнули, что "ДСНВ также играет важную роль в укреплении взаимной транспарентности и предсказуемости, так как он построен на принципах равенства и баланса интересов".

"Верификационный режим договора носит обоюдный характер и доказал свою эффективность", - уточняется в публикации Антонова и Геттемюллер.

ДСНВ-3 - двусторонний договор между РФ и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений, который вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он рассчитан на десять лет с возможным продлением по взаимной договоренности сторон на пять лет.

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