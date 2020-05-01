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ТАСС

Противолодочные Ту-142 выполнили полет над Баренцевым, Норвежским и Северным морями

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Ту-142
Ту-142 на вооружении ТОФ.
Источник изображения: РИА Новости / Виталий Аньков

На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали норвежские истребители F-16 и F-35 и британские истребители Typhoon, сообщили в пресс-службе Северного флота

СЕВЕРОМОРСК, 30 апреля. /ТАСС/. Два российских дальних противолодочных самолетов Ту-142 выполнили плановый полет над акваториями Баренцева, Норвежского и Северного морей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Северного флота.

"29 апреля 2020 года два экипажа дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнили плановый учебный полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей", - говорится в сообщении.

Российские летчики отработали прохождение заданного курса над безориентирной местностью и слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации. "Кроме этого, экипажи провели тренировку по решению задач в дальней морской зоне и выполнили ледовую разведку", - пояснили в пресс-службе Северного флота.

На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали норвежские истребители F-16 и F-35 и британские истребители Typhoon. "Полеты дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнены в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркнули в Северном флоте.

Ранее в Twitter базы Лоссимут Королевских ВВС Великобритании сообщалось, что британские истребители Typhoon в среду были подняты в воздух с авиабазы Лоссимут в Шотландии для сопровождения самолетов Ту-142 ВКС России, которые приближались "к зоне интересов" Великобритании и НАТО. В заявлении ВВС королевства подчеркивалось, что "ни в один из моментов российские самолеты не входили в британское суверенное воздушное пространство".

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