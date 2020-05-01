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Известия.ru

Северный флот прокомментировал попытку «перехвата» Ту-142 над нейтральными водами

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Российские дальние противолодочные самолеты Ту-142 выполнили плановые учебные полеты над нейтральными водами Норвежского, Северного и Баринцева морей, строго соблюдая международные правила. Об этом 29 апреля сообщили в пресс-службе Северного флота, подтвердив сопровождение самолетов норвежскими и британскими истребителями.

Продолжительность полетного задания составила более 12 часов.

Отмечается, что пилоты отработали навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью и слаженность действий при пилотировании в при отсутствии наземных средств аэронавигации.

В пресс-службе прокомментировали и попытку британских и норвежских истребителей перехватить Ту-142.

В Северном флоте подтвердили, что на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 и F-35 ВВС Норвегии и британские истребители Typhoon.

Российские военные подчеркнули, что все полеты авиации выполнены в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

20 апреля Минобороны рассказало о перехвате самолета американских военно-морских сил возле объектов России в Сирии. С авиабазы Хмеймим для его идентификации поднимался российский истребитель Су-35.

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