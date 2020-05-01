Китайское судно с электрической энергетической установкой с литий-ионными батареями

28 апреля 2020 году в Гуанчжоу на китайском судостроительном предприятии Huangpu Wenchong Shipbuilding Company Limited (входит в состав объединения Guangzhou Shipyard International Company Limited китайской государственной судостроительной корпорации China State Shipbuilding Corporation - CSSC) было спущено на воду гражданское патрульное и аварийно-спасательное судно Shenhai 01 (深海01 - "Глубокое море 01"), ставшее первым в КНР и одним из первых в мире судов, оснащенных электрической энергетической установкой с литий-ионными батареями.

Спущенное на воду на китайском судостроительном предприятии Huangpu Wenchong Shipbuilding Company строящееся для Морской администрации Шэньчжэня (Shenzhen Maritime Bureau) гражданское патрульное и аварийно-спасательное судно Shenhai 01 (深海01), оснащенное электроэнергетической установкой с литий-ионными батареями. Гуанчжоу, 28.04.2020 (с) chinanews.com

Судно строится по заказу Морской администрации Шэньчжэня (Shenzhen Maritime Bureau) на средства муниципального правительства Шэньчжэня и предназначено для обеспечения безопасности проводки судов-газовозов, в большом количестве прибывающих в порт Шэньчжэня, являющийся одним из главных хабов-терминалов по доставке сжиженного газа в КНР. Контракт на постройку судна был выдан Huangpu Wenchong Shipbuilding Company в ноябре 2018 года, с контрактным сроком сдачи в 2020 году. Проект судна разработан проектным НИИ-708 судостроительной корпорации CSSC.

Судно должно выполнять патрульные и лоцмейстерские задачи, осуществлять за надзор за безопасностью подходов к порту Шэнчжэня, служить вспомогательным диспетчерским пунктом по управлению движением судов, осуществлять мониторинг разливов нефти, мониторинг атмосферы (включая возможные утечки газа) и выполнять аварийно-спасательные работы. Судно имеет полное водоизмещение 1450 тонн, длину 78 м, ширину 12,8 м и осадку 5,5 м. Экипаж 60 человек. Судно оснащено большой вертолетной площадкой и подводными дистанционно управляемыми аппаратами.

Гибридная электроэнергетическая установка судна включает три дизель-генератора мощностью по 2080 КВт и две винто-рулевые колонки-движителя с электродвигателями мощностью, а также два комплекта литий-железо-фосфатных аккумуляторных батарей заявленной емкостью по 750 КВт⋅ч. Электродвигатели питаются от аккумуляторных батарей, которые заряжаются от дизель-генераторов. Скорость полного хода 18 уз, дальность плавания 1000 миль (не сообщается на какой скорости и в каком режиме). Также установлены подруливающие устройства.

Спуск на воду на китайском судостроительном предприятии Huangpu Wenchong Shipbuilding Company строящегося для Морской администрации Шэньчжэня (Shenzhen Maritime Bureau) гражданского патрульного и аварийно-спасательного судна Shenhai 01 (深海01), оснащенного электроэнергетической установкой с литий-ионными батареями. Гуанчжоу, 28.04.2020 (с) chinanews.com и www.guancha.cn