Коронавирус не мешает американцам перебрасывать танки в Польшу

В Польшу прибыли новые подразделения армии США.

Среди них 2-я танковая бригадная боевая группа «Спартанцы».

«Солдаты, командиры и семьи «спартанской» бригады гордятся этой миссией и с нетерпением ждут выполнения задач по самым высоким стандартам», - цитирует kresy.pl командира 2-й бригадной группы полковника Патрика О’Нила.

Портал Defence24.pl уточняет, пишет Eadaily, что в США «спартанцы» обычно дислоцируются на базе «Форт-Стюард» в американском штате Джорджия. Основное вооружение группы - Abrams в количестве около 85 машин, боевые машины пехоты Bradley и самоходные гаубицы «Паладина» (около 18 штук). В Польше американские танкисты осядут в Познани.

Плановая ротация американских танковых бригад и боевой авиации в Европу проводится с 2017 года.