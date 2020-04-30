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Китайские грузовики повышенной проходимости SX2190 в киргизской армии

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Оригинал взят у коллеги dambiev в Китайские грузовики повышенной проходимости SX2190 в киргизской армии

Фото (с) Генеральный штаб ВС Кыргызской Республики

Впервые продемонстрированы грузовые автомобили повышенной проходимости SX2190 производства китайского автомобильного концерна Shaanxi эсплуатирующиеся в вооруженных силах Кыргызской Республики. Автомобили получены в качестве безвозмездной военно-технической помощи из КНР.

Из пресс-релиза пресс-службы Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики:

28 апреля 2020 года Вооруженные Силы Кыргызской Республики совместно с мэрией города Бишкек организовали раздачу гуманитарной помощи горожанам.

Для оказания помощи по загрузке и доставке гуманитарной помощи в виде продуктовых пакетов нуждающимся семьям была выделена автомобильная техника и военнослужащие на каждый район г. Бишкек, которые в течение дня осуществили раздачу продуктовых наборов.

Ну и еще немного интересного. Карантинный пост киргизской армии на границе с Китаем в высокогорной Нарынской области.

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  • В новости упоминаются
Страны
Киргизия
Китай
Продукция
Shaanxi Y-8
Проекты
2020-й год
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