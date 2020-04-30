Получит ли Пентагон деньги?

"Тяжелый смог окутал Вашингтон.
Невесело живется без работы
В хваленых джунглях каменной свободы,
Где правят ЦРУ и Пентагон."
Хотя Пентагон охотится за миллиардами долларов из будущего пакета финансовой помощи для купирования последствий пандемии коронавируса, похоже, что его желания будут торпедированы грызней в Конгрессе.
Пентагон объявил, что ищет дополнительные средства для поддержки сети военных поставщиков после первых выплат в $3 миллиарда "основным подрядчикам и особенно уязвимым мелким субподрядчикам". Но на прошлой неделе лидер сенатского большинства Митч Макконнелл сказал, что хочет взять паузу в решении этого вопроса, поскольку демократы хотят направить основные суммы на спасение штатов, сильно пострадавших от пандемии.
Для решения вопроса распределения свеженапечатанных долларов Сенат вновь соберется в полном составе 4 мая. Это будет первый сбор в полном составе с конца марта.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси на прошлой неделе поссорилась с Макконнеллом, заявив, что "не будет этого законопроекта без помощи штатам и округам". Лидер сенатского меньшинства Чак Шумер и другие демократы Конгресса усилили давление на Макконнелла, пригвоздив его к позорному столбу за предложение объявить штаты банкротами.
Новая позиция Макконнелла появилась в пятницу, когда бюджетное управление Конгресса спрогнозировало, что дефицит федерального бюджета, вызванный непредвиденным ростом государственных расходов, увеличится в четыре раза - до $3,7 триллиона. Согласно отчету, дефицит бюджета-2020 взорвется после принятия Конгрессом и подписания Трампом четырех законопроектов о финансовой помощи в связи с эпидемией более чем на $2 трлн на оставшиеся шесть месяцев текущего финансового года.
Между тем "ястребы" тепло относятся к увеличению расходов на оборону. Председатель сенатского Комитета по торговле Роджер Уикер высказался в поддержку дополнительного денежного вливания для ВПК: "Федеральное правительство может сыграть жизненно важную роль в удержании военных поставщиков на плаву".
Также на прошлой неделе сенатор Том Коттон предложил законопроект, предусматривающий выделение $43 миллиардов на военную инфраструктуру и вооружение в рамках более масштабных усилий по противостоянию Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе. Законопроект также предусматривает выделение $11 миллиардов на связанный с пандемией перерасход средств на программы вооружений и $3,3 миллиарда на смягчение последствий COVID-19 для ВПК. Предложение Коттона включает в себя дополнительные закупки оружия, что окажется дополнительной плюшкой для оборонных фирм.
Лидеры демократов еще не дали понять, насколько они предрасположены к дополнительным расходам на оборону в рамках стимулирующего пакета. Но их негативное отношение к дополнительному финансовому стимулированию Пентагона и ВПК очевидно.
Член Комитета Палаты представителей по вооружённым силам и руководства прогрессивной фракции Палаты представителей Ро Ханна заявил: "Пентагон не должен больше получать деньги на помощь от последствий COVID. Один F-35 стоит как 2200 ИВЛ. Стоимость одной ядерной боеголовки равна стоимости 17 миллионов масок", добавив, что бюджет Пентагона превосходит совокупные бюджеты Центров по контролю и профилактике заболеваний, Национальных институтов здравоохранения и американских взносов во Всемирную организацию здравоохранения.
В Сенате Берни Сандерс также будет решительно выступать против раздачи денег ВПК, сказал его пресс-секретарь Кин Бхатт: "Сейчас самое время поставить на первое место интересы обычных рабочих и малого бизнеса, а не прибыли Lockheed Martin и Raytheon".