"Тя­же­лый смог окутал Ва­шинг­тон. Неве­се­ло жи­вет­ся без работы В хва­ле­ных джун­глях ка­мен­ной сво­бо­ды, Где правят ЦРУ и Пен­та­гон."

Хотя Пен­та­гон охо­тит­ся за мил­ли­ар­да­ми дол­ла­ров из бу­ду­ще­го пакета фи­нан­со­вой помощи для ку­пи­ро­ва­ния по­след­ствий пан­де­мии ко­ро­на­ви­ру­са, похоже, что его же­ла­ния будут тор­пе­ди­ро­ва­ны грыз­ней в Кон­грес­се.

Пен­та­гон объ­явил, что ищет до­пол­ни­тель­ные сред­ства для под­держ­ки сети во­ен­ных по­став­щи­ков после первых выплат в $3 мил­ли­ар­да "ос­нов­ным под­ряд­чи­кам и осо­бен­но уяз­ви­мым мелким суб­под­ряд­чи­кам". Но на про­шлой неделе лидер се­нат­ско­го боль­шин­ства Митч Мак­кон­нелл сказал, что хочет взять паузу в ре­ше­нии этого во­про­са, по­сколь­ку де­мо­кра­ты хотят на­пра­вить ос­нов­ные суммы на спа­се­ние штатов, сильно по­стра­дав­ших от пан­де­мии.

Для ре­ше­ния во­про­са рас­пре­де­ле­ния све­же­на­пе­ча­тан­ных дол­ла­ров Сенат вновь со­бе­рет­ся в полном со­ста­ве 4 мая. Это будет первый сбор в полном со­ста­ве с конца марта.

Спикер Палаты пред­ста­ви­те­лей Нэнси Пелоси на про­шлой неделе по­ссо­ри­лась с Мак­кон­нел­лом, заявив, что "не будет этого за­ко­но­про­ек­та без помощи штатам и окру­гам". Лидер се­нат­ско­го мень­шин­ства Чак Шумер и другие де­мо­кра­ты Кон­грес­са уси­ли­ли дав­ле­ние на Мак­кон­нел­ла, при­гвоз­див его к по­зор­но­му столбу за пред­ло­же­ние объ­явить штаты банк­ро­та­ми.

Новая по­зи­ция Мак­кон­нел­ла по­яви­лась в пят­ни­цу, когда бюд­жет­ное управ­ле­ние Кон­грес­са спро­гно­зи­ро­ва­ло, что де­фи­цит фе­де­раль­но­го бюд­же­та, вы­зван­ный непред­ви­ден­ным ростом го­су­дар­ствен­ных рас­хо­дов, уве­ли­чит­ся в четыре раза - до $3,7 трил­ли­о­на. Со­глас­но отчету, де­фи­цит бюд­же­та-2020 взо­рвет­ся после при­ня­тия Кон­грес­сом и под­пи­са­ния Трам­пом че­ты­рех за­ко­но­про­ек­тов о фи­нан­со­вой помощи в связи с эпи­де­ми­ей более чем на $2 трлн на остав­ши­е­ся шесть ме­ся­цев те­ку­ще­го фи­нан­со­во­го года.

Между тем "яст­ре­бы" тепло от­но­сят­ся к уве­ли­че­нию рас­хо­дов на обо­ро­ну. Пред­се­да­тель се­нат­ско­го Ко­ми­те­та по тор­гов­ле Роджер Уикер вы­ска­зал­ся в под­держ­ку до­пол­ни­тель­но­го де­неж­но­го вли­ва­ния для ВПК: "Фе­де­раль­ное пра­ви­тель­ство может сыг­рать жиз­нен­но важную роль в удер­жа­нии во­ен­ных по­став­щи­ков на плаву".

Также на про­шлой неделе се­на­тор Том Коттон пред­ло­жил за­ко­но­про­ект, преду­смат­ри­ва­ю­щий вы­де­ле­ние $43 мил­ли­ар­дов на во­ен­ную ин­фра­струк­ту­ру и во­ору­же­ние в рамках более мас­штаб­ных усилий по про­ти­во­сто­я­нию Китаю в Индо-Ти­хо­оке­ан­ском ре­ги­оне. За­ко­но­про­ект также преду­смат­ри­ва­ет вы­де­ле­ние $11 мил­ли­ар­дов на свя­зан­ный с пан­де­ми­ей пе­ре­рас­ход средств на про­грам­мы во­ору­же­ний и $3,3 мил­ли­ар­да на смяг­че­ние по­след­ствий COVID-19 для ВПК. Пред­ло­же­ние Кот­то­на вклю­ча­ет в себя до­пол­ни­тель­ные за­куп­ки оружия, что ока­жет­ся до­пол­ни­тель­ной плюш­кой для обо­рон­ных фирм.

Лидеры де­мо­кра­тов еще не дали понять, на­сколь­ко они пред­рас­по­ло­же­ны к до­пол­ни­тель­ным рас­хо­дам на обо­ро­ну в рамках сти­му­ли­ру­ю­ще­го пакета. Но их нега­тив­ное от­но­ше­ние к до­пол­ни­тель­но­му фи­нан­со­во­му сти­му­ли­ро­ва­нию Пен­та­го­на и ВПК оче­вид­но.

Член Ко­ми­те­та Палаты пред­ста­ви­те­лей по во­ору­жён­ным силам и ру­ко­вод­ства про­грес­сив­ной фрак­ции Палаты пред­ста­ви­те­лей Ро Ханна заявил: "Пен­та­гон не должен больше по­лу­чать деньги на помощь от по­след­ствий COVID. Один F-35 стоит как 2200 ИВЛ. Сто­и­мость одной ядер­ной бо­е­го­лов­ки равна сто­и­мо­сти 17 мил­ли­о­нов масок", до­ба­вив, что бюджет Пен­та­го­на пре­вос­хо­дит со­во­куп­ные бюд­же­ты Цен­тров по кон­тро­лю и про­фи­лак­ти­ке за­бо­ле­ва­ний, На­ци­о­наль­ных ин­сти­ту­тов здра­во­охра­не­ния и аме­ри­кан­ских взно­сов во Все­мир­ную ор­га­ни­за­цию здра­во­охра­не­ния.

В Сенате Берни Сан­дерс также будет ре­ши­тель­но вы­сту­пать против раз­да­чи денег ВПК, сказал его пресс-сек­ре­тарь Кин Бхатт: "Сейчас самое время по­ста­вить на первое место ин­те­ре­сы обыч­ных ра­бо­чих и малого биз­не­са, а не при­бы­ли Lockheed Martin и Raytheon".