Коронавирус не щадит никого — военные также перед ним уязвимы. Министерство обороны РФ опубликовало данные по заболеваемости COVID-19 среди служащих армии России.

98% российских военных с COVID-19 болеют бессимптомно

Согласно официальному бюллетеню Минобороны, с марта по 26 апреля в рядах военнослужащих было выявлено 874 носителя коронавируса SARS-CoV-2. Из них 314 человек проходят лечение в госпиталях, 175 — в изоляторах по месту службы, в гражданских больницах находятся 6, а на дому изолированы 379. Наиболее интересны данные о состоянии зараженных: тяжелое течение инфекции отмечается у четырех из них (причем один находится на искусственной вентиляции легких), в состоянии средней тяжести находятся еще 15 человек, а все остальные (98% от общего числа больных) — не проявляют симптомов коронавирусной инфекции.

Кроме того, COVID-19 диагностирован у 779 курсантов и слушателей высших военных учебных заведений, а также у 192 преподавателей и воспитанников довузовских учебных заведений. У них у всех болезнь протекает в легкой форме или бессимптомно. Еще 245 носителей коронавирусной инфекции обнаружено среди гражданского персонала Минобороны, но статистики по тяжести их состояния не приводится.

Как отмечается в бюллетене, все случаи заражения были выявлены в ходе сплошного тестирования, однако не уточняется общее количество проведенных тестов. Указывается лишь, что оно проводится по мере поступления тест-систем в организации Минобороны, органы военного управления, объединения, соединения и воинские части Армии России. В рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции было развернуто свыше пяти с половиной тысяч стационарных контрольных пунктов измерения температуры, а также оперативные группы по мониторингу и оперативному реагированию.

Василий Парфенов